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Александр Глеб завершил карьеру
Источник материала: Tut.by
Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет,
Об этом он заявил на специальной пресс-конференции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем.
«Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но в этом году будет уже 39. Понял, что уже хватит», — сказал Глеб.
Воспитанник минского «Динамо» в период с 2000 по 2011 год поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого «Штутгарта», английского «Арсенала», испанской «Барселоны».
Его последним клубом стала белорусская «Ислочь».
В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.
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Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет, сообщает «Прессбол».
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