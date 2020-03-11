Источник материала: Tut.by

Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет, сообщает «Прессбол» .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем.

«Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но в этом году будет уже 39. Понял, что уже хватит», — сказал Глеб.

Воспитанник минского «Динамо» в период с 2000 по 2011 год поиграл в составе грандов европейского футбола: немецкого «Штутгарта», английского «Арсенала», испанской «Барселоны».

Его последним клубом стала белорусская «Ислочь».

В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.