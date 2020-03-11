|
Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хэштэг «раЗАм». Под таким лозунгом в 2020 году вручают паспорта 14-летним девушкам и юношам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране.
11 марта к ней присоединились в Администрации Президента и Комитете госконтроля. Главный документ получили 32 человека. Это отличники учебы, призеры спортивных соревнований, победители олимпиад. В Минск они приехали из разных уголков республики.
В свои 14 лет Дима «звезда» школы. Парень выиграл олимпиаду по русскому языку и географии. И стал единственным, кого пригласили в Минск из Скиделя. Паспорт, врученный ему только что, держит с волнением.
В Администрации Президента сегодня вручили паспорта еще 19 ребятам. Это отличники учебы, активисты, спортсмены. Школьники представляют всю Беларусь: Слоним, Речица, Ветка, Миоры, Ивацевичи… Многие в Минск приехали впервые. Документы, что особо приятно, дети получили из рук Игоря Сергеенко. Кстати, кроме паспорта каждому в подарок достался и флаг Беларуси.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Ну а кое-кого сегодня ждали в Комитете госконтроля. 12 школьников получили паспорта из рук председателя КГК. На встрече присутствовали и сотрудники ведомства. Это целый зал. А после церемонии ребята сделали совместное фото с Леонидом Анфимовым.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Надежда Яцевич, учащаяся ГУО «Гимназия № 23 г. Минска»:
Акции «Мы – граждане Беларуси» 15 лет. За это время она объединила более 4 тысяч юных белорусов. Дети получают паспорта от руководителей исполнительной и законодательной власти, общественных деятелей.
Накануне же, в день старта акции, 25 школьников побывали во Дворце Независимости. Паспорта им вручил Президент.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Акция «Мы – граждане Беларуси» продлится до конца недели. В пятницу, 13 марта, вручения паспортов пройдут в Совете Республики. А 15 марта, в День конституции, в Конституционном суде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта
Новости Беларуси. Хэштэг «раЗАм». Под таким лозунгом в 2020 году вручают паспорта 14-летним девушкам и юношам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)