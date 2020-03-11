День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В конкурсе приняли участие около 700 юношей и девушек из России, Казахстана, Армении и Беларуси. Участники соревновались в интеллектуальных конкурсах, собирали оружие на время, а также жили в палаточных лагерях.



