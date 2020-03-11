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День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

11.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

В конкурсе приняли участие около 700 юношей и девушек из России, Казахстана, Армении и Беларуси. Участники соревновались в интеллектуальных конкурсах, собирали оружие на время, а также жили в палаточных лагерях.

День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

О воле к победе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина»...
 
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