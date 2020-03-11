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День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В конкурсе приняли участие около 700 юношей и девушек из России, Казахстана, Армении и Беларуси. Участники соревновались в интеллектуальных конкурсах, собирали оружие на время, а также жили в палаточных лагерях.
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Новости Беларуси. Команда Минского областного кадетского училища стала победителем Международного слета юных патриотов в Перми, сообщили в программе «Минщина»...
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