Источник материала: Новости Волковыска

8 марта волковычане на выезде сыграли в ответном матче чемпионата Гродненской области по мини-футболу в Новогрудке с одноименной командой.

Команды выступают в утешительном раунде чемпионата и оспаривают места с пятого по восьмое.

В первом матче дома молочники уступили 4:7.

На выезде беллактовцы с первых минут дали понять, что они приехали за победой в этом матче. Завладели инициативой на поле и весь матч заставляли игроков хозяев подстраиваться под игру соперника. Гости победили 5:7¸но по сумме двух встреч победителем вышел «Новогрудок».

Теперь новогрудачне будет разыгрывать с командой из Ошмян места в чемпионате с пятое по шестое. А волковычане поборются за седьмое-восьмое место со сморгонскими «Медведями». Первая игра пройдет 15 марта в Волковыске в средней школе № 7. Начало игры в 14 часов.