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Меркель: С таким мы не сталкивались, могут заболеть до 70% граждан ФРГ
Источник материала: Партизан
«С вызовом, подобным коронавирусу, мы прежде не сталкивались. Сейчас всё зависит от нас самих», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на заседании фракции ХДС. По словам канцлера, до 70% людей в Германии могут заразиться новым вирусом.
Оценку Меркель подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн. Он заявил, что иной сценарий возможен, в случае если удастся раньше сроков изготовить и пустить в действие соответствующую вакцину. При этом министр отметил, что 80% заражённых перенесут эпидемию практически без каких-либо симптомов. Протекание болезни будет проблематичным, в первую очередь, для людей старше 65 лет.
Шпанн подчеркнул, что сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить стабильность здравоохранительной системы и жизни общества в целом. Кроме того, в ходе заседания министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намекнула на возможную отмену съезда партии ХДС, намеченного на 25 апреля, пишет Bild. Внутри партии не исключают переноса сроков съезда, однако официальных подтверждений пока не последовало.
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«С вызовом, подобным коронавирусу, мы прежде не сталкивались. Сейчас всё зависит от нас самих», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на заседании фракции ХДС....
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