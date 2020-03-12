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Жители Беларуси отказываются от заграничных поездок из-за коронавируса

12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за коронавируса жители Беларуси предпочитают оставаться дома: отказываются от путешествий, сдают билеты и отменяют бронь в отелях. Все это негативно отражается на туристической отрасли и экономике страны в целом. Что будет с сезоном отпусков, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Олег Класевич с семьей хотел встретить весну в Италии. Поездку планировал на середину апреля. Карантин к этому времени должен закончиться, уверяют власти страны. Но мужчина решил не рисковать.

«Главное – безопасность семьи и здоровье. По поводу денег мы сейчас не переживаем. С турагентством, думаю, все вопросы решаемы. Будем надеяться, что в Беларуси весной будет хорошая погода», – говорит житель Минска Олег Класевич.

Туры в Китай и Италию пока на паузе, как и экскурсии китайцев в Беларусь. Потери экспертам еще предстоит подсчитать.

«Люди пока в ожидании, в тревоге, неопределенность ситуации, а иногда и недостоверная информация. Пока белорусы ожидают. Об убытках пока рано говорить – cезон в полной мере не раскрутился. Обычно в это время идет раннее бронирование. Думаю, пока ситуация не очень оптимистичная», – рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович.

В турагентствах почти каждый день – новые отказы. Люди опасаются ехать в страны, где уже зафиксирован коронавирус. Зачастую турфирмы вместо возврата предлагают другие даты или новый маршрут. Белорусы выбирают бюджетный Египет, Болгарию или не совсем популярные направления.

«Мы ждем, как будем развиваться ситуация. А там вместо Италии можем предлагать Албанию. И так мы кого-то уже переориентировали: клиенты звонили и уже отказывались от всего. Опять же, Кипр, Греция – с этими направлениями все нормально сейчас», – указала совладелица туристической компании Юлия Хацкевич.

Карантина опасаются, но все равно, что называется, «на чемодане». А кто-то взамен заграничного путешествия уже планирует тур по стране.

«Мы сейчас почти каждое утро сравниваем спрос по сравнению с прошлым годом. Стало больше людей? Но самое главное, чтобы не было меньше. Спрос на том же уровне, и это выглядит оптимистично», – отметила директор туристической компании Галина Потаева.

Но что будет с отпускным сезоном? Пока ни эксперты в туриндустрии, ни медики ответов не дают. Но надеются, что ситуация с коронавирусом к этому времени изменится.

Национальный перевозчик Беларуси подтвердил, что с 12 марта приостанавливает полеты в Милан. Пассажирам вернут полную стоимость билетов.



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Теги: Минск
 
 
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Люди отказываются от путешествий, сдают билеты и отменяют бронь в отелях, а турфирмы с опасением ожидают начала сезона отпусков.
 
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