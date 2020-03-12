ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Похудел на 8 кг и сижу на куче успокоительных». Психолог отвечает читателю, от которого внезапно ушла жена

12.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш читатель был уверен, что единственная проблема в отношениях с женой заключается в том, что они пока не могут стать родителями. Как оказалось, все сложнее: супруга сказала, что больше не любит, и ушла. Но звонит, пишет, «не отпускает». Как понять такое поведение и что делать автору письма, объясняет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 31 год, жене 26. Женаты мы 3,5 года. Отношения начались достаточно странно — со знакомства в интернете, все достаточно быстро закрутилось. Спустя полгода она сказала, что, по ее мнению, если люди не женятся через год отношений — это неправильно. И поставила почти ультиматум мне, что если через год с начала отношений я не сделаю предложение, мы расстанемся.

На тот момент я долго колебался, чувства были, но я не знал, как лучше. В итоге принял решение жениться, так как любил и не хотел терять ее.

Жили мы достаточно хорошо, у нас много общих интересов. Отдыхали каждый год в Европе. Я неплохо зарабатываю, и мы могли позволить себе это. Первые 1,5 года она еще доучивалась в университете, потом пошла работать. Так как только вышла на работу, решили не пробовать сразу завести детей. Спустя год начали активно этим заниматься, но, как у многих, возникли проблемы.


В этом году после очередного отдыха в Греции мы должны были опять вернуться к вопросу детей. Но произошло то, что произошло. В один из дней я услышал, что меня она не любит, как мужчина я ей неинтересен. Основная проблема, по ее словам, — это мой контроль, хотя я бы не сказал, что я где-то перегибаю палку. Просто в последние полгода она не выпускает из рук телефон, и, соответственно, я начал задавать вопросы, мол, что у тебя там.

Далее были клятвы «здоровьем родителей», что никого нет и что просто прошли чувства. Я предлагал поменять свое поведение, попробовать решить проблему, обсудить все и попытаться договориться. Она ничего не хотела слушать, и ей ничего уже не надо было. Даже к психологу идти отказалась.

Мы разъехались, она сказала, что ей якобы нужно время, чтобы разобраться в себе, понять, есть ли что-то у нее до сих пор ко мне. Я не знаю, что мне делать и как быть.

Пытаться возвращать ее, хотя она мне столько всего наговорила? Жить новой жизнью? Я даже не знаю, хочу ли я этого. Проблем, чтобы найти себе новую девушку, я не вижу, но чувства у меня к моей жене до сих пор есть.


При этом она не отпускает меня, пишет, звонит. На мой взгляд, просто придерживает, чтобы я окончательно не послал ее… Жить стало очень сложно, каждый день я заставляю себя что-то делать. Похудел уже на 8 кг, сижу второй месяц на куче успокоительных.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений»

— Я внимательно прочитал вашу историю и сразу обратил внимание на то, что лично вы вступили в брак, будучи к этому не готовы, поддавшись на манипуляцию вашей жены.

Когда у вас возникли трудности в отношениях и она сказала, что прошли чувства, вы предложили разумный подход: решить проблему, разобраться, в чем причина. Но она категорически отказывается, и при этом вы говорите, что она вас не отпускает, пишет вам и звонит после того, как вы разъехались. Наблюдается закономерность: вы постоянно позволяете ей управлять своей жизнью.

Возможно, причина кризиса ваших отношений в том, что вы приняли решение о ребенке, но у вас возникли трудности, которые не решились.

Вы мало рассказали о своем поведении. Ваша жена упрекает вас в том, что вы ее контролируете, это также может быть причиной того, что она отстранилась от вас. Самому человеку трудно оценивать свое поведение, хоть вы и говорите, что не перегибаете палку. Сложно делать объективные выводы из той ограниченной информации, что вы предоставили.

Но вам важно понимать, что вы сами несете ответственность за то, что с вами происходит, за то, с какими людьми и как вы строите взаимоотношения. И не она вас «не отпускает», а вы за нее держитесь и позволяете так с собой обращаться. Подумайте, какая для вас в этом выгода? Для чего вам это нужно?

Рекомендую вам начать заботиться о себе и для начала выстроить границы в отношениях со своей женой, перестать играть в игры и жить так, как хотите вы.

Рекомендую вам почитать информацию о треугольнике Карпмана, а также книгу Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени».

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель был уверен, что единственная проблема в отношениях с женой заключается в том, что они пока не могут стать родителями. Как оказалось, все сложнее:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Беларуси отказываются от заграничных поездок из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика