«Похудел на 8 кг и сижу на куче успокоительных». Психолог отвечает читателю, от которого внезапно ушла жена

Источник материала: Tut.by

Наш читатель был уверен, что единственная проблема в отношениях с женой заключается в том, что они пока не могут стать родителями. Как оказалось, все сложнее: супруга сказала, что больше не любит, и ушла. Но звонит, пишет, «не отпускает». Как понять такое поведение и что делать автору письма, объясняет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 31 год, жене 26. Женаты мы 3,5 года. Отношения начались достаточно странно — со знакомства в интернете, все достаточно быстро закрутилось. Спустя полгода она сказала, что, по ее мнению, если люди не женятся через год отношений — это неправильно. И поставила почти ультиматум мне, что если через год с начала отношений я не сделаю предложение, мы расстанемся.

На тот момент я долго колебался, чувства были, но я не знал, как лучше. В итоге принял решение жениться, так как любил и не хотел терять ее.

Жили мы достаточно хорошо, у нас много общих интересов. Отдыхали каждый год в Европе. Я неплохо зарабатываю, и мы могли позволить себе это. Первые 1,5 года она еще доучивалась в университете, потом пошла работать. Так как только вышла на работу, решили не пробовать сразу завести детей. Спустя год начали активно этим заниматься, но, как у многих, возникли проблемы.





В этом году после очередного отдыха в Греции мы должны были опять вернуться к вопросу детей. Но произошло то, что произошло. В один из дней я услышал, что меня она не любит, как мужчина я ей неинтересен. Основная проблема, по ее словам, — это мой контроль, хотя я бы не сказал, что я где-то перегибаю палку. Просто в последние полгода она не выпускает из рук телефон, и, соответственно, я начал задавать вопросы, мол, что у тебя там.

Далее были клятвы «здоровьем родителей», что никого нет и что просто прошли чувства. Я предлагал поменять свое поведение, попробовать решить проблему, обсудить все и попытаться договориться. Она ничего не хотела слушать, и ей ничего уже не надо было. Даже к психологу идти отказалась.

Мы разъехались, она сказала, что ей якобы нужно время, чтобы разобраться в себе, понять, есть ли что-то у нее до сих пор ко мне. Я не знаю, что мне делать и как быть.

Пытаться возвращать ее, хотя она мне столько всего наговорила? Жить новой жизнью? Я даже не знаю, хочу ли я этого. Проблем, чтобы найти себе новую девушку, я не вижу, но чувства у меня к моей жене до сих пор есть.





При этом она не отпускает меня, пишет, звонит. На мой взгляд, просто придерживает, чтобы я окончательно не послал ее… Жить стало очень сложно, каждый день я заставляю себя что-то делать. Похудел уже на 8 кг, сижу второй месяц на куче успокоительных.

Комментарий психолога:

— Я внимательно прочитал вашу историю и сразу обратил внимание на то, что лично вы вступили в брак, будучи к этому не готовы, поддавшись на манипуляцию вашей жены.

Когда у вас возникли трудности в отношениях и она сказала, что прошли чувства, вы предложили разумный подход: решить проблему, разобраться, в чем причина. Но она категорически отказывается, и при этом вы говорите, что она вас не отпускает, пишет вам и звонит после того, как вы разъехались. Наблюдается закономерность: вы постоянно позволяете ей управлять своей жизнью.

Возможно, причина кризиса ваших отношений в том, что вы приняли решение о ребенке, но у вас возникли трудности, которые не решились.

Вы мало рассказали о своем поведении. Ваша жена упрекает вас в том, что вы ее контролируете, это также может быть причиной того, что она отстранилась от вас. Самому человеку трудно оценивать свое поведение, хоть вы и говорите, что не перегибаете палку. Сложно делать объективные выводы из той ограниченной информации, что вы предоставили.

Но вам важно понимать, что вы сами несете ответственность за то, что с вами происходит, за то, с какими людьми и как вы строите взаимоотношения. И не она вас «не отпускает», а вы за нее держитесь и позволяете так с собой обращаться. Подумайте, какая для вас в этом выгода? Для чего вам это нужно?

Рекомендую вам начать заботиться о себе и для начала выстроить границы в отношениях со своей женой, перестать играть в игры и жить так, как хотите вы.

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