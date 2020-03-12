Похоже, Владимир Путин останется на президентском посту в России и после 2024 года – Госдума проголосовала за то, чтобы при внесении поправок в Конституцию произошло обнуление его президентских сроков.





поинтересовался у экспертов, как продолжение президентства Путина может повлиять на отношения Беларуси и России – в частности, в части угрозы для суверенитета нашей страны. UDF.BYу экспертов, как продолжение президентства Путина может повлиять на отношения Беларуси и России – в частности, в части угрозы для суверенитета нашей страны.

«Кремлевские стратеги полагают: интегрировавшись с Беларусью власти смогут отвлечь внимание россиян от внутренних проблем»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии UDF.BY отметил, что сценарий, согласной которому Путина останется президентом, на сегодня выглядит базовым.









«Этот сценарий обусловлен, прежде всего, тем, что в России, судя по всему, начинается затяжной экономический кризис. В связи с неблагоприятной внешней и внутренней конъюнктурой решили предусмотреть возможность для Путина сохранить пост и после 2024 года, гарантируя таким образом стабильность. Более сложная схема транзита власти, основанная на перераспределении полномочий между несколькими органами, могла спровоцировать напряженность внутри элит», – сказал Сивицкий.





По его мнению, такой сценарий не приведет к изменению стратегического подхода России по отношению к Беларуси.





«Думаю, Москва не отзовет так называемый интеграционный ультиматум», – отметил Сивицкий.





Более, того ситуация для Минска может даже ухудшиться. В условиях, когда в России принятые поправки к Конституции законсервируют статус-кво, а социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, возможен рост внутриполитической напряженности и протестных настроений.





«Это означает, что у руководства России и Путина лично будет становиться все меньше легитимности. Просто технические поправки в Конституцию не могут принести дополнительной легитимности. Рейтинг Путина снижается, даже несмотря на смену правительства. Здесь, к сожалению, высокий риск того, что Россия обратится к традиционным инструментам поиска источника легитимности – добыче новых геополитических успехов. По этой причине Беларусь будет занимать приоритетное место во внешнеполитической повестке Москвы», – считает Сивицкий.





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований отметил:





«Кремлевские стратеги полагают: так или иначе интегрировавшись с Беларусью или усилив контроль над нею в другой форме, власти смогут отвлечь внимание россиян от внутренних проблем».









Сивицкий в связи с этим напомнил о военных конфликтах во время предыдущих глобальных и внутренних кризисов в России – войне с Грузией в 2008-м и войне с Украиной в 2014-м.

«У Путина появится еще больше возможностей действовать решительно»

Председатель партии БНФ Григорий Костусев в комментарии UDF.BY отметил, что угроза суверенитету Беларуси при президенте Путине, очевидно, останется. Хотя в ближайшее время в связи с поправками в Конституцию Москве будет не до отношений с Минском.





«Думаю, у Крамлі ёсць некалькі варыянтаў далучэння Беларусі да Расіі. Там могуць скарыстаць розныя сітуацыі, якія ўзнікніць паміж краінамі і ў свеце. Паколькі зараз прэзідэнт Расіі згодна папраўкам да Канстытуцыі набывае магутныя паўнамоцтвы, то ў Пуціна, які застанецца на гэтай пасадзе, з’явіцца яшчэ больш магчымасцяў дзенічаць рашуча», – считает Костусев.





Но может быть, наоборот этот фактор поможет разрешить экономические конфликты между Минском и Москвой? Александр Лукашенко периодически жалуется: мол, с Путиным он договорился, но некие силы внутри России мешают реализации договоренностей.





«Тут трэба разумець, што не расійскі бізнэс выконваю волю Пуціна, а Пуцін выконвае ролю алігархаў. У тым ліку па гэтай прычыне расійскае кіраўніцтва імкнецца далучыць, прывязаць Беларусь. Каб алігархі змаглі заволадаць мясцовымі прадпрыемствамі, падзяліць эканаміны пірог, які да гэтага моманту застаецца ў Беларусі ў маёмасці дзяржавы», – полагает Костусев.



