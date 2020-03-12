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«Сыну цыганского барона» из Могилева дали 12 лет колонии

12.03.2020 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его задержали во время облавы по делу могилевского гаишника.

В Могилеве вынесли приговор представителю цыганской диаспоры Михаилу Барановскому. Его признали «виновным в торговле наркотиками, управлении машиной без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения повторно», сообщает «Беларусь 1». И приговорили к 12 годам колонии и штрафу в размере 8,1 тыс. рублей.

Михаила Барановского задержали 22 мая 2019 года во время облавы на цыганские дома в микрорайоне Чапаевка по делу об убийстве инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Милиция сообщала, что задержала 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка. 


Его подозревали в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами. Кадры спецоперации сотрудников ГАИ и ОМОНа показывают, что задержание было довольно жестким.

— Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ. А сегодня стало известно, что дилер успел продать зелье нескольким людям и намеревается осуществить еще одну аналогичную сделку, — такую информацию почти 10 месяцев назад давало ГУБОПиК МВД.


Тогда же милиция сообщила, что только за один день Барановский не менее трех раз продал гражданам наркотики. А перед задержанием успел проглотить пакетик, предположительно, с наркотиком.

Мать Ромки утверждает, что их Михаил — никакой не барон. Мол, это его отец был бароном, а он просто остался крайним.

Суд проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых вместе с Барановским был покупатель наркотика. Его приговорили к 3,5 года колонии.

Причем тут госавтоинспектор Евгений Потапович

Вечером 16 мая появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник ГАИ. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении, пишет tut.by.

В ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, рассказывали местные жители. Последних оставили в РОВД, ИВС на несколько суток, женщин отпустили в 4 часа утра.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.


Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику Лукашенко Михаилу Русому с просьбой защитить их.

22 мая в Чапаевке был жестко задержан цыганский барон — якобы за «сбыт наркотиков».

23 мая журналисты поинтересовались у бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ — «как абсолютно обоснованные, отвечающие тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств», — ответил он. Шуневич тогда сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв».

А потом произошло то, чего никто не ожидал: после того как Шуневич отказался извиняться перед цыганами, глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова… поехала в Могилев и извинилась.

На примере этой ситуации Лукашенко дал совет новому министру МВД Юрию Караеву, когда Шуневича отправили в отставку. Диктатор посоветовал МВД быть ближе к людям: «Переборщили — извинитесь».

Госавтоинспектора Евгения Потаповича похоронили с почестями 18 мая. А 7 августа отец милиционера рассказал, что предварительное следствие по делу завершено и экспертиза пришла к однозначному выводу: Потапович совершил суицид. Через неделю это подтвердил глава СК.
 
Теги: Могилев
 
 
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Его задержали во время облавы по делу могилевского гаишника.
 
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