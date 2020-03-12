Не только коронавирус. Как дизайнеры используют маски в своих показах

Источник материала: Tut.by

Маски за историю человечества использовали для ритуалов, театральной деятельности и красоты. Сегодня, когда в мире происходит вспышка коронавируса, медицинские маски становятся частью повседневности по другим причинам. Стилист и психолог Екатерина Кулеш рассказывает, какие модные бренды начали использовать маски в своих показах еще несколько лет назад, а какие среагировали на текущую ситуацию.



Фото: из архива Екатерины Кулеш

— Если внимательно присмотреться, то в нашу с вами повседневную жизнь пытается протиснуться новый модный и актуальный аксессуар — маска для лица. Она очень давно полюбилась в Китае и других азиатских странах. Но я не предполагала, что эта история коснется и нас. Однако очередной вирус дал маске мощный толчок.

Сейчас все модные дома делают свои коллекции в тесной связи с мировыми событиями и уличными течениями. Выигрывает тот дизайнер и команда, кто максимально отразит потребность и чаяния людей. А заработает больше тот, кто сделает самый точный и долгоиграющий прогноз. Так было и во времена Коко Шанель с ее новым стилем для эмансипированных женщин, так происходит и сейчас.

Давайте посмотрим, кто из дизайнеров предлагают маску как часть образа и что именно.

Дизайнерский подход

Gucci — кич в ногу со временем

Gucci любит яркие и необычные аксессуары. Маски все чаще можно встретить в их коллекциях. Некоторые по принципу языческих обрядов больше отпугивают духов и, как мне кажется, заодно и людей.

Показ осень-зима — 2019/2020

Marine Serre



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Бренд Marine Serre в своей коллекции соединил женственность прошлого и фантастику будущего. Получилось довольно футуристично.

Осень-зима — 2020/2021

Dior — изысканность и легкость



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Этот бренд верен себе, и даже маски — это утонченное произведение искусства от художника-эстета.

Весна-лето — 2018

Наши дизайнеры тоже не стоят в стороне от мировых трендов.

KUCHERENKO

В прошлом году дизайнер тоже использовала маски и балаклавы как часть современного городского образа.



Фото: Наталья Толмачева-Залевская



Фото: Наталья Толмачева-Залевская

T. EFREMOVA



Фото: предоставлено Belarus Fashion Week



Фото: предоставлено Belarus Fashion Week

Очень стильные и необычные маски предлагает нам носить в этом году бренд Татьяны Ефремовой. Коллекция весна-лето — 2020.

Streetstyle, знаменитости и инстаграм

Я не могла обойти стороной и современный стрит-стайл.

На Неделе моды в Париже, которая совсем недавно закончилась, легко уже было встретить знаменитостей в маске. Особенно креативно к образу подошла Яна Рудковская. Светлана Лобода тоже гуляла по Парижу только в маске.

Группа «Фабрика» несколько дней назад всем составом пришла на светское мероприятие в маске.

Да и все чаще российские знаменитости выкладывают сторис и посты с неизменным модным атрибутом этой весны — маской.

Не думаю, что белорусы (и я в том числе) рванут завтра искать модные варианты на каждый день. Хотя, если послезавтра… Или через некоторое время — это может случиться. Особенно после еще парочки вирусов. Вот, кстати, и ниша для бизнеса.