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Не только коронавирус. Как дизайнеры используют маски в своих показах
Источник материала: Tut.by
Маски за историю человечества использовали для ритуалов, театральной деятельности и красоты. Сегодня, когда в мире происходит вспышка коронавируса, медицинские маски становятся частью повседневности по другим причинам.
— Если внимательно присмотреться, то в нашу с вами повседневную жизнь пытается протиснуться новый модный и актуальный аксессуар — маска для лица. Она очень давно полюбилась в Китае и других азиатских странах. Но я не предполагала, что эта история коснется и нас. Однако очередной вирус дал маске мощный толчок.
Сейчас все модные дома делают свои коллекции в тесной связи с мировыми событиями и уличными течениями. Выигрывает тот дизайнер и команда, кто максимально отразит потребность и чаяния людей. А заработает больше тот, кто сделает самый точный и долгоиграющий прогноз. Так было и во времена Коко Шанель с ее новым стилем для эмансипированных женщин, так происходит и сейчас.
Давайте посмотрим, кто из дизайнеров предлагают маску как часть образа и что именно.
Дизайнерский подход
Gucci — кич в ногу со временем
Gucci любит яркие и необычные аксессуары. Маски все чаще можно встретить в их коллекциях. Некоторые по принципу языческих обрядов больше отпугивают духов и, как мне кажется, заодно и людей.
Показ осень-зима — 2019/2020
Marine Serre
Бренд Marine Serre в своей коллекции соединил женственность прошлого и фантастику будущего. Получилось довольно футуристично.
Осень-зима — 2020/2021
Dior — изысканность и легкость
Этот бренд верен себе, и даже маски — это утонченное произведение искусства от художника-эстета.
Весна-лето — 2018
Наши дизайнеры тоже не стоят в стороне от мировых трендов.
KUCHERENKO
В прошлом году дизайнер тоже использовала маски и балаклавы как часть современного городского образа.
T. EFREMOVA
Очень стильные и необычные маски предлагает нам носить в этом году бренд Татьяны Ефремовой. Коллекция весна-лето — 2020.
Streetstyle, знаменитости и инстаграм
Я не могла обойти стороной и современный стрит-стайл.
На Неделе моды в Париже, которая совсем недавно закончилась, легко уже было встретить знаменитостей в маске. Особенно креативно к образу подошла Яна Рудковская. Светлана Лобода тоже гуляла по Парижу только в маске.
Группа «Фабрика» несколько дней назад всем составом пришла на светское мероприятие в маске.
Да и все чаще российские знаменитости выкладывают сторис и посты с неизменным модным атрибутом этой весны — маской.
Не думаю, что белорусы (и я в том числе) рванут завтра искать модные варианты на каждый день. Хотя, если послезавтра… Или через некоторое время — это может случиться. Особенно после еще парочки вирусов. Вот, кстати, и ниша для бизнеса.
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Подборка стильных масок от мировых и белорусских дизайнеров
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