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Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Беларуси, который пройдет в областной филармонии, можно будет посмотреть в прямом эфире
12.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Одним из ярких моментов предстоящего праздника станет торжественное вручение юным жителям области первых в их жизни паспортов. Это событие пройдет в рамках республиканской акции «Мы — граждане Беларуси». Накануне праздника, 13 марта, 19 самых талантливых ребят со всех районов Гродненщины, что демонстрируют высокие достижения в учебе, спорте и творчестве, поднимутся на сцену Гродненской областной филармонии, чтобы получить
Кроме того, организаторы подготовили яркий и масштабный концерт «Моя Конституция», посвящённый Дню Конституции Республики Беларусь.
Мероприятие состоится 13 марта в 15.00 в Гродненской областной филармонии.
Будет организована и прямая трансляция торжественного мероприятия, которую можно будет увидеть в режиме online на сайте Гродненской областной филармонии
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Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Беларуси, который пройдет в областной филармонии, можно будет посмотреть в прямом эфире
Одним из ярких моментов предстоящего праздника станет торжественное вручение юным жителям области первых в их жизни паспортов. Это событие пройдет в рамках...
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