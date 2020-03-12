Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Беларуси, который пройдет в областной филармонии, можно будет посмотреть в прямом эфире

Источник материала: Вороновская газета





Одним из ярких моментов предстоящего праздника станет торжественное вручение юным жителям области первых в их жизни паспортов. Это событие пройдет в рамках республиканской акции «Мы — граждане Беларуси». Накануне праздника, 13 марта, 19 самых талантливых ребят со всех районов Гродненщины, что демонстрируют высокие достижения в учебе, спорте и творчестве, поднимутся на сцену Гродненской областной филармонии, чтобы получить главный документ.

Кроме того, организаторы подготовили яркий и масштабный концерт «Моя Конституция», посвящённый Дню Конституции Республики Беларусь.

Мероприятие состоится 13 марта в 15.00 в Гродненской областной филармонии.

Будет организована и прямая трансляция торжественного мероприятия, которую можно будет увидеть в режиме online на сайте Гродненской областной филармонии grof.by и на сайте «Гродзенскай праўды» grodnonews.by.

https://grodnonews.by/