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Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Беларуси, который пройдет в областной филармонии, можно будет посмотреть в прямом эфире

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Беларуси, который пройдет в областной филармонии, можно будет посмотреть в прямом эфире

Одним из ярких моментов предстоящего праздника станет торжественное вручение юным жителям области первых в их жизни паспортов. Это событие пройдет в рамках республиканской акции «Мы — граждане Беларуси». Накануне праздника, 13 марта, 19 самых талантливых ребят со всех районов Гродненщины, что демонстрируют высокие достижения в учебе, спорте и творчестве, поднимутся на сцену Гродненской областной филармонии, чтобы получить главный документ.

Кроме того, организаторы подготовили яркий и масштабный концерт «Моя Конституция», посвящённый Дню Конституции Республики Беларусь.

Мероприятие состоится 13 марта в 15.00 в Гродненской областной филармонии.

Будет организована и прямая трансляция торжественного мероприятия, которую можно будет увидеть в режиме online на сайте Гродненской областной филармонии grof.by и на сайте «Гродзенскай праўды» grodnonews.by. 

https://grodnonews.by/

 
 
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Одним из ярких моментов предстоящего праздника станет торжественное вручение юным жителям области первых в их жизни паспортов. Это событие пройдет в рамках...
 
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