Дети вернутся! «Вера» открывает детский инклюзивный центр!

Источник материала: Міёрскія навіны

В новом году Центр помощи «Вера» открыл свои двери по новому адресу: ул. Репина 5А. В двухэтажном здании будет открыт детский инклюзивный центр. Театр, иппотерапия, сенсорная терапия и многие другие направления будут доступны для детей с особенностями развития бесплатно. А на прилегающей к зданию территории планируется строительство детской инклюзивной спортивно-игровой площадки, где дети, вне зависимости от особенностей развития, смогут вместе играть, общаться и самое главное – находить себе друзей!

– Мы давно шли к открытию инклюзивного центра для детей, – рассказывает директор Центра помощи «Вера», Антонина Мисюкевич. – В нашем городе существует огромное количество центров развития, игровых комнат, возле каждого дома есть игровая площадка, но все это – для здоровых детей, в то время как для детей с ограниченными возможностями их практически нет. Только в нашем городе проживает более 1 тыс. детей с инвалидностью, которых мы с вами не видим на улице не потому что они не хотят выходить, а потому что некуда…

Поскольку здание нуждается в ремонте, планируемые направления терапии будут запускать постепенно, по мере проведения ремонтных работ в конкретных помещениях и наполнения их необходимым оборудованием.

– В настоящее время идет подготовка к ремонту помещения, в котором с осени будут проходить занятия детского инклюзивного театра, – продолжает Антонина Мисюкевич.

– С марта месяца начинаются первые занятия по иппотерапии для детей.

– К сожалению, мы не можем сразу открыть все направления помощи детям, поскольку каждое из них требует огромного количества денежных средств, как на проведение ремонтных работ, так и на покупку специализированного оборудования. Но, мы искренне верим, что благодаря поддержке неравнодушных людей и организаций мы построим инклюзивный центр для детей, в котором каждый нуждающийся ребенок сможет получить помощь.

– Мы очень благодарны Гродненскому городскому исполнительному комитету за предоставленную возможность создать на базе Репина 5а детский инклюзивный центр, за искреннее желание оказать помощь и поддержку особенным детям.

Как помочь?

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в проведении ремонтных работ помещений и приобретении необходимого специализированного оборудования для инклюзивного центра. Впервые в нашей практике мы открываем сбор без указания точной суммы, но при этом мы гарантируем, что все собранные средства будут направлены на развитие инклюзивного центра. Все отчетные документы о поступлении и распределении средств, направленных на развитие инклюзивного центра, мы будем размещать на нашем официальном сайте www.c-vera.by .

– Помогая строить детский инклюзивный центр, вы даете нуждающимся детям возможность бесплатного оздоровления и реабилитации, развития, социализации, творческой реализации. Они этого заслуживают. Они в этом нуждаются. И в наших с вами силах им помочь!

С уважением,

команда Центра помощи «Вера».

Баннер

Вы можете оказать помощь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – инклюзивный центр.

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Центр> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Центр ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Центр 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Фотоматериал из архива центра "Вера".