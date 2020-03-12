Семья и вся команда на карантине: что известно об акробате-гомельчанине, который заболел коронавирусом









Еще до официальной информации в сообществе Гомель Online появились фото: житель одной из многоэтажек на Чечерской снял через дверной глазок, как медики в специальной экипировке несут по подъезду человека в красном мешке.





— Забрали человека в красном мешке, все в костюмах. Примерно через час приехала другая бригада и весь подъезд обработали. На мой вопрос «зачем?» сказали, что травят тараканов. Тараканов! В час ночи!





Жильцы девятиэтажки на Чечерской утром 11 марта рассказывают, что около 23.00 к их дому подъехали скорые, затем с верхних этажей вынесли человека на носилках. А примерно через час в подъезде появились люди в костюмах химзащиты, они обрабатывали стены и лифт.





— Забрали спортсмена, который только что из Португалии приехал. Там четыре человека живет в этой квартире: родители, парень и его брат, — рассказывает соседка парня, которого увезла скорая.





Заболевший парень — член сборной страны по спортивной акробатике, занимается в гомельской СДЮШОР № 4.





Днем ранее он с другими спортсменами вернулся из португальского города Майя, где проходил этап Кубка мира по спортивной акробатике. Кстати, белорусские спортсмены там взяли серебро и бронзу.





Спортсмены, летевшие из Португалии, сделали три пересадки в аэропортах. Из Порту они летели до Франкфурта, затем — до Варшавы, оттуда — в Минск.





— Мы все на карантине — четыре тренера и восемь спортсменов. Лежим в инфекционке. Как только мы прилетели в Минск, в аэропорту у нас взяли пробы, потом на поезде мы поехали в Гомель. Ночью во вторник приехали домой, днем нам звонили из санстанции, уточняли, как мы летели. Вечером снова позвонили и сказали собираться: мол, приедет машина, потому что у одного из нас тест на коронавирус показал положительный результат, — рассказывает член команды.





Еще одна спортсменка говорит TUT.BY, что она и другие члены команды чувствовали и продолжают чувствовать себя хорошо.





— Ни у кого ни кашля, ни насморка. Первая проба подтвердилась только у одного. Уже в больнице взяли повторные пробы. Скоро должен быть результат.





Парень с положительным тестом на коронавирус также сообщил TUT.BY, что чувствует себя хорошо.





Напомним, Министерство здравоохранения в среду сообщило о еще трех подтвержденных случаях коронавируса в Беларуси. Один случай зафиксирован в столице, второй — в Гомеле, третий — в Гродно. Таким о азом, общее количество подтвержденных случаев выросло до 12: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному.



