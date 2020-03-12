Нефтяная проблема начинает влиять на внешнюю политику Беларуси

sn-plus.com На прошлой неделе президент провел два совещания, посвященные диверсификации поставок нефти, — 3 и 7 марта. Особенно знаменательным было первое из них, пишет





А. Лукашенко не был бы самим собой, если бы не возмутился действиями зарубежных партнеров: «Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию... К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений».





Кажется, здесь Лукашенко имел в виду («не думайте, что намекаю здесь только на Россию») Казахстан, также союзника Беларуси по ЕАЭС и ОДКБ. 2 марта заместитель министра торговли и интеграции этой страны Кайрат Торебаев заявил, что Казахстан готов поставить Беларуси нефть только с экспортной пошлиной, если нефтепродукты из нее будут продаваться за рубеж. И вот это возмутило белорусского лидера.





В ходе совещания 3 марта А. Лукашенко заявил, что правительству нужно снизить зависимость белорусской экономики от нефти и диверсифицировать источники экономического роста. Казалось бы, вот подходящий момент поменять структуру экономики, сделать ставку на новые, более современные отрасли. Однако это было сказано вскользь.





В выступлении А. Лукашенко были элементы того, что можно назвать более или менее долговременной стратегией. Но это не стратегия структурных реформ, о чем много лет говорят белорусские и зарубежные экономисты, а стратегия сохранения статус-кво. Главный акцент делался на то, чтобы любой ценой вернуть нефтепереработке прежний вес и значение.









Не первый раз А. Лукашенко говорит о необходимости диверсификации источников нефти, чтобы избежать зависимости от одного поставщика. «Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», — заметил белорусский лидер. Он очень редко признает собственные ошибки. А вот теперь признал, хотя и спрятался за словом «мы». Ставка на одного партнера, на Россию, причем не только в вопросах поставок нефти — это действительно огромная ошибка и вина А. Лукашенко перед историей. Кстати, БНФ еще в 1990-е годы предлагал построить нефтяной коллектор через Украину, чтобы не быть полностью зависимыми от России.





И вот теперь Лукашенко ставит задачу: «Около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника».





Но тут есть важный нюанс. Когда на Новый год сорвались соглашения с российскими компаниями и А. Лукашенко поручил правительству искать нефть в другом месте, большинство экспертов пришли к выводу, что это просто шантаж РФ. Дескать, пройдет время, наступит примирение с Россией и об альтернативе забудут. Возможно, что на самом деле так и было. Но примирение с Москвой не удалось, и приходится принимать новую стратегию.





Теперь, говоря об альтернативных поставках нефти, А. Лукашенко делает акцент на слово «долгосрочные» соглашения с новыми поставщиками. «Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с зарубежными компаниями — собственниками сырья», — говорит он. И на это стоит обратить внимание.





И, кстати, реализации этой новой стратегии благоприятствует резкое падение мировых цен на нефть.





Азербайджанская компания Sосar поставит в марте два танкера нефти общим объемом около 160 тыс. тонн через Украину по нефтепроводу Одесса— Броды.





А. Лукашенко предложил реализовать проект строительства нефтепровода до Балтики. Существует старый, с советских времен, трубопровод, но он требует ремонта и достройки. Президент предлагает взять дешевый кредит в США (госсекретарь Майк Помпео якобы сам предложил) и за 1,5—2 года привести этот нефтепровод в порядок. Соединенные Штаты действительно выделяют деньги для реализации энергетических проектов, но не конкретно для Беларуси, а в регионе Центральной и Восточной Европы. Так что за этот кредит еще надо побороться.





Белорусские нефтеперерабатывающие заводы на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн. Это примерно 50% от их полной загрузки. На совещании 7 марта А. Лукашенко заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси» объемом свыше 6 млн тонн.





Таким образом, Беларусь объективно оказывается в новой геополитической ситуации. Ее создала Россия, отказывая в экономической помощи союзнику. Беларусь теперь решает ту самую проблему, которую страны Центральной и Восточной Европы решили много раньше — избавление от российской энергетической зависимости. И не только энергетической.





7 февраля после белорусско-российского саммита в Сочи заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что А. Лукашенко и В. Путин договорились «продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции». Но 5 марта глава МИД Беларуси Владимир Макей проинформировал, что «не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы». Имеется в виду вопросы с нефтью.









27 февраля А. Лукашенко во время встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии М. Мясниковичем резко раскритиковал деятельность Евразийского экономического союза и даже намекнул на возможность выхода Беларуси из него. Разочарование в ЕАЭС тем большее, что Казахстан отказался поставлять нефть без экспортной пошлины.





5 марта, встречаясь с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, А. Лукашенко заявил, что во всех интеграционных объединениях мы будем занимать «суперпрагматичную позицию» и «четко следовать нашим интересам».





И одновременно Беларусь переходит к более тесному сотрудничеству с Украиной и Литвой, через которых поставляет нефть. Польша объявила, что готова обеспечить транзит сырья в Беларусь по нефтепроводу в реверсном режиме. А с США начинаются переговоры о кредите для решения энергетических проблем. Напомню, что РФ новые кредиты нам не дает.





Ломается привычный миропорядок (РФ — друг, Запад — враг), происходит разрыв нормы. Вдвойне показательно, что такой полуразворот делает А. Лукашенко. Давние идеологические стереотипы подвергаются постепенной эрозии под влиянием логики политического процесса.







