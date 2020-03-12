Не забудьте поменять паспорт!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





«Ваш паспорт, пожалуйста!» — данную фразу можно услышать современному белорусу практически во всех учреждениях, организациях и предприятиях, куда приходится обращаться по тем или иным вопросам. Как узнать, действителен ли ваш паспорт? С какого возраста и на какой срок выдается паспорт гражданину Республики Беларусь? Куда обратиться, если срок действия паспорта истек и какие документы предоставить?

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №197 от 19.04.2012 года (о внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года №200) паспорт должен иметь каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста, а в случае выезда за пределы страны — независимо от возраста, даже если ребенку исполнилось несколько месяцев. Граждане Республики Беларусь, не достигшие 14-летнего возраста, а также находящиеся на полном государственном обеспечении, документируются паспортом без оплаты.

В настоящее время паспорта граждан Республики Беларусь изготавливаются на следующие сроки действия:

детям до 13 лет — на 5 лет, но не свыше достижения 14-летнего возраста;

от 13 до 64 лет — на 10 лет;

с 64 до 99 лет — до достижения 100-летнего возраста;

с 99 лет — до достижения 125-летнего возраста.

Обращаем внимание, что выданные до 09.08.2012 года паспорта с иными сроками действия (25 и 45 лет и т.д.) являются действительными и не подлежат обязательному обмену.

Однако, в случаях выезда граждан в страны, входящие в состав ЕС, для получения шенгенской визы необходимо иметь паспорт, с момента выдачи которого не прошло более 10 лет.

Для того, чтобы узнать срок действия паспорта достаточно посмотреть на последнюю страницу либо страницу 31 паспорта, на дату, указанную в графе «Срок действия»\ «Тэрмін дзеяння».

Группа по гражданству и ми­грации Дубровенского РОВД рекомендует также произвести замену паспорта в случае отсут­ствия либо повреждения страниц, при наличии размытости, потерто­стей в записях или фото, лишних надписей и т.п.

Чтобы обменять паспорт, граждане, проживающие в городе должны обратиться в группу по расчетно-паспортному обслуживанию (ЖКХ) к лицу, уполномоченному на ведение паспортной работы либо в группу по гражданству и миграции ОВД, в сельской местности по данным во­просам необходимо обращаться в сельский исполком.

По вопросам обмена паспорта несовершеннолетнему гражданину Республики Беларусь все документы предоставляются одним из родителей либо законным представителем несовершеннолетнего.

Для обмена паспорта необходимо предъявить: заявление уста­новленного образца;

паспорт, подлежащий обмену;

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом);

свидетельство о рождении ребенка заявителя — в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста;

свидетельство о заключении брака — в случае, если заявитель состоит в браке; свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака — в случае расторжения брака заявителем; свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим (ей) — в случае смерти супруга (супруги) заявителя;

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего;

документ, подтверждающий внесение платы (либо подтвердить факт оплаты платежа в системе ЕРИП).

Стоимость изготовления паспорта — 1 базовая величина (27 руб), срок изготовления — 1 месяц со дня подачи заявления. Законодатель­ством предусмотрено изготовление паспорта в ускоренном порядке — в течение 15 дней со дня подачи заявления, при ускоренном изготовлении паспорта взимается дополнительная пошлина в размере 1 базовой величины.

Также группой по граждан­ству и миграции Дубровенского РОВД оказываются платные услу­ги гражданам по заполнению бланка заявления на изготовление паспорта, информированию посредством CMC-сообщения о готовности документа к выдаче.

Оплатить необходимые государственные пошлины и внести плату за оказание услуг по изготовлению паспорта можно в любом пункте приема денежных средств, в том числе с использованием возможностей ЕРИП.

Необходимая информация о суммах платежей, реквизитах счетов для оплаты размещена в группе по граждан­ству и миграции Дубровенского РОВД, а также на сайте Дубровенского райисполкома.

Анастасия ВеремьЕва,

ведущий специалист по регистру населения ГГиМ Дубровенского РОВД.