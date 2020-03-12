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"Европейский фонд за демократию" стал нежелательной организацией в РФ
Источник материала: Партизан
Бельгийская организация, изучавшая доминирование Кремля в русскоязычных СМИ, была признана нежелательной в России. Она стала 20-й организацией в этом списке.
Бельгийский "Европейский фонд за демократию" был включен Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства в среду, 11 марта. "Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится на сайте Генпрокуратуры.
В 2015 году ЕФД подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствующей тогда в Евросоюзе, а также Нидерландов. В том же году ЕФД выступила организатором медиаконференции в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", которая прошла в Риге.
ЕФД поддерживает организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов, способствующих установлению плюралистических демократических политических систем, говорится на сайте организации.
"Европейский фонд за демократию" стал 20-й организацией, признанной нежелательной в России.
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Бельгийская организация, изучавшая доминирование Кремля в русскоязычных СМИ, была признана нежелательной в России. Она стала 20-й организацией в этом списке.
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