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Мощнейший суперкомпьютер в мире бросили на поиски лекарства от коронавируса

12.03.2020 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IBM Summit, признанный самым высокопроизводительным компьютером в мире, задействовали в поиске химических соединений, которые помогут побороть коронавирус, пишет ZDNet.





Суперкомпьютер дал исследователям критически важное в ситуации с эпидемией время. Расчёты, на которые у обычных компьютеров ушли бы месяцы, Summit выполнил с «беспрецедентной», по словам IBM, скоростью всего за пару дней.

Устройство смоделировало и проанализировало более 8 тысяч соединений и отобрало 77, которые потенциально способны обезвредить белок, отвечающий за связывание вируса с клетками организма. Дальнейшие испытания этих компонентов продолжат исследователи.

Summit находится в Ок-Риджской национальной лаборатории в США. Его вычислительная мощность равняется 122,3 петафлопс, а максимальная потенциальная достигает 200 петафлопс. Суперкомпьютер состоит из 4,608 серверных узлов IBM Power Systems AC922, каждый из которых оснащён двумя процессорами IBM POWER9 и шестью графическими процессорами Nvidia Tensorcore V100.

В лаборатории Ок-Риджа подчёркивают, что Summit не нашёл лекарство от коронавируса. Однако специалисты надеются, что сделанные им расчёты станут подспорьем для будущих исследований и экспериментов, которые проверят эффективность выявленных химических соединений в борьбе с COVID-19.
 
 
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IBM Summit, признанный самым высокопроизводительным компьютером в мире, задействовали в поиске химических соединений, которые помогут побороть коронавирус, пишет ZDNet.
 
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