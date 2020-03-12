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Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оживить память о подвигах и заслугах подпольщиков Брестской области стало возможным благодаря редким кадрам военной фотохроники, наградным листам и боевым характеристикам, собранным из архивов.
Уникальный для Беларуси интернет-проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива нашей страны запустили в 2019 году – к 75-летию Победы. За год его авторам удалось собрать настоящую электронную энциклопедию партизанского движения. 82 тысячи «народных мстителей» – история жизни каждого доступна в режиме онлайн.
Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
В Бресте выставка будет встречать посетителей до 22 марта. Аналогичная откроется в Могилеве уже 14 марта. Планируется, что экспозицию увидят во всех регионах страны и за рубежом.
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Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
Новости Беларуси. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оживить память о подвигах и...
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