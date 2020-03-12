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Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

12.03.2020 09:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оживить память о подвигах и заслугах подпольщиков Брестской области стало возможным благодаря редким кадрам военной фотохроники, наградным листам и боевым характеристикам, собранным из архивов.

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Уникальный для Беларуси интернет-проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива нашей страны запустили в 2019 году – к 75-летию Победы. За год его авторам удалось собрать настоящую электронную энциклопедию партизанского движения. 82 тысячи «народных мстителей» – история жизни каждого доступна в режиме онлайн.

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
Со времени открытия (портал открылся к 3 июля 2019 года) его посетило больше 65 тысяч человек. Это уникальные посетители. Ежедневно его посещают около 500-600 человек. И все ищут своих родственников, земляков, истории о тех, кто им дорог.

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

В Бресте выставка будет встречать посетителей до 22 марта. Аналогичная откроется в Могилеве уже 14 марта. Планируется, что экспозицию увидят во всех регионах страны и за рубежом.

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Редкие кадры военной фотохроники и тысячи историй. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Люди в материале: Иван Синичкин, Андрей Демянюк

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте открылась первая интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оживить память о подвигах и...
 
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