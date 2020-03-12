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Въезжать в Америку из Европы теперь запрещено. Угадайте почему
Источник материала: KYKY>
Президент Америки Дональд Трамп постановил: запретить въезд на территорию Штатов из стран Шенгенской зоны. Соответственно, под ограничение попали Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия и так далее. Об этом
Причина, по которой Трамп принял такое решение, – конечно же, коронавирусная эпидемия, которую ВОЗ уже официально
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Президент Америки Дональд Трамп постановил: запретить въезд на территорию Штатов из стран Шенгенской зоны. Соответственно, под ограничение попали Латвия, Литва,...
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