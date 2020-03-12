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Въезжать в Америку из Европы теперь запрещено. Угадайте почему

12.03.2020 09:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Президент Америки Дональд Трамп постановил: запретить въезд на территорию Штатов из стран Шенгенской зоны. Соответственно, под ограничение попали Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия и так далее. Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Причина, по которой Трамп принял такое решение, – конечно же, коронавирусная эпидемия, которую ВОЗ уже официально объявила пандемией. В своем обращении к нации президент заявил, что европейские государства не предприняли должных мер предосторожности и не ввели запрет на въезд из Китая и других очагов распространения инфекции. Из-за этого приезжие из Европы стали распространять коронавирус по США.

По последним данным, в Америке заболевших – больше 1200 человек. Ограничение, озвученное Трампом, начнет действовать 13 марта. Спустя 30 дней его, как планируется, снимут. Оно не коснется американцев, которые возвращаются домой из стран Шенгенской зоны.

 
 
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Президент Америки Дональд Трамп постановил: запретить въезд на территорию Штатов из стран Шенгенской зоны. Соответственно, под ограничение попали Латвия, Литва,...
 
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