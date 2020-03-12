15 марта на площадке волковысской СДЮШОР № 2 мужская сборная Волковыска примет команду из Щучина.

Начало матча в 13 часов.

Приходите поддержать воспитанников волковысского волейбола и тренера Сергея Березовского!

В чемпионате Принеманья по волейболу среди мужчин волковычане принимают щучинцев