15 марта на площадке волковысской СДЮШОР № 2 мужская сборная Волковыска примет команду из Щучина.
Начало матча в 13 часов.
Приходите поддержать воспитанников волковысского волейбола и тренера Сергея Березовского!
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В чемпионате Принеманья по волейболу среди мужчин волковычане принимают щучинцев
12.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
15 марта на площадке волковысской СДЮШОР № 2 мужская сборная Волковыска примет команду из Щучина.
Начало матча в 13 часов.
Приходите поддержать воспитанников волковысского волейбола и тренера Сергея Березовского!
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15 марта на площадке волковысской СДЮШОР № 2 мужская сборная Волковыска примет команду из Щучина. Начало матча в 13 часов. ...
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