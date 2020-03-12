Награда для Тавареса: глава французского концерна PSA стал «автоперсоной года в мире»

Источник материала: Tut.by

Председатель правления концерна PSA Group Карлос Таварес удостоен престижной премии World Car Person of the Year 2020. Голосование проводилось академией World Car Awards (WCA), в состав которой входят 86 членов жюри из 24 стран.





Премия «Мировая автоперсона года» была учреждена в 2003 году и вручается выдающимся руководителям, инженерам и дизайнерам автопрома. В главные заслуги Таваресу ставятся вывод в прибыль концерна PSA и Opel (кроме него в состав группы входят Peugeot, Citroen и DS) в рекордно короткие сроки, а также образование альянса PSA с Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который стал четвертым в мире по объему выпускаемых автомобилей.

Ранее этой наградой были отмечены президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон и ушедший из жизни в 2018 году Серджио Маркионне, некогда возглавлявший FCA, а также компании Ferrari и CNH Industrial.

Церемония награждения Тавареса была запланирована на 8 апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке, который, напомним, накануне было решено перенести на август — о полной отмене выставки речи пока не идет.