"У нас свыше 160 рейсов - Москва, Санкт-Петербург и другие города. (...) Практически все областные центры имеют у нас связи с РФ, поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет, эти рейсы пока выполняются", - добавил он, пишет