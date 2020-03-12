11 марта личный прием граждан провел председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель.
С какими вопросами и проблемами обращались жители района к народному избраннику, читайте в следующем номере «СП».
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Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов
12.03.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
11 марта личный прием граждан провел председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель.
С какими вопросами и проблемами обращались жители района к народному избраннику, читайте в следующем номере «СП».
(Visited 1 times, 1 visits today)
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11 марта личный прием граждан провел председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель. С какими вопросами и проблемами обращались жители района
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