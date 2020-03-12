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Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов

12.03.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов

11 марта личный прием граждан провел председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель.

Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов
Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов
Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов
Прием граждан провел председатель районного Совета депутатов

С какими вопросами и проблемами обращались жители района к народному избраннику, читайте в следующем номере «СП».


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11 марта личный прием граждан провел председатель районного Совета депутатов Юрий Шапель. С какими вопросами и проблемами обращались жители района
 
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