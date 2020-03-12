На улице Карла Маркса горел сарай

Источник материала: Горецкий вестник

Вечером 14 февраля в центр оперативного управления отдела поступило сообщение от дежурного РОВД о загорании сарая по улице Карла Маркса. В милицию звонила хозяйка.





Когда спасатели прибыли на место, огонь был ликвидирован сыном пожилой женщины и его сожительницей. В сарае горели постельные принадлежности, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Артем Корнев.





Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Валерия Дроздовская, фото РОЧС