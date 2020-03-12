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На улице Карла Маркса горел сарай
12.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 14 февраля в центр оперативного управления отдела поступило сообщение от дежурного РОВД о загорании сарая по улице Карла Маркса. В милицию звонила хозяйка.
Когда спасатели прибыли на место, огонь был ликвидирован сыном пожилой женщины и его сожительницей. В сарае горели постельные принадлежности, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Артем Корнев.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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Вечером 14 февраля в центр оперативного управления отдела поступило сообщение от дежурного РОВД о загорании сарая по улице Карла Маркса. В милицию звонила...
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