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На старте торгов доллар набрал 4 копейки, евро — почти 3

12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Только наш рубль начал приходить в себя, доллар активизировался. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи его ценник — 2,3549. Снова рост и снова солидный. Российский рубль пошел вниз. В соседней стране, кстати, курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

На старте торгов доллар набрал 4 копейки, евро — почти 3

Американская валюта у нас с утра подорожала на 4,08 копейки — пока 2,3549.

Евро тоже неплохо подскочил. Плюс 2,486. Его стартовая цена — 2,6500.

Российский рубль резко упал на 4,33 копейки, его сотня стоит 3,1930.

На старте торгов доллар набрал 4 копейки, евро — почти 3

Вчера доллар подешевел на 0,67 копейки и упал до 2,3141. Евро потерял 1,41 копейки и стал стоить 2,6214. Российский рубль набрал 1,55, его сотня выросла до 3,2363 белорусского.

Курсы валют в обменниках Бреста можно узнать по ссылке.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  Только наш рубль начал приходить в себя, доллар активизировался. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи его ценник — 2,3549. Снова рост и снова...
 
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