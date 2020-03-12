Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация попала на камеру регистратора в Бресте на Берёзовском путепроводе. Автор честно признаётся - в левом ряду "тошнил" коллега, скорость его не выше 55 километров в час, у него примерно такая же.





И вот по встречке на опасный обгон идёт мощный автомобиль, водитель которого не выдержал напряжения, и предпочёл создать аварийную ситуацию. Впрочем, в результате он всё же не успевает на разрешающий сигнал на спуске с путепровода и стоит вместе со всеми.