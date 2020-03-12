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Водитель из-за "тошнота" жёстко нарушил ПДД, а потом спокойно стоял на "красном". Это как?
12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ситуация попала на камеру регистратора в Бресте на Берёзовском путепроводе. Автор честно признаётся - в левом ряду "тошнил" коллега, скорость его не выше 55 километров в час, у него примерно такая же.
И вот по встречке на опасный обгон идёт мощный автомобиль, водитель которого не выдержал напряжения, и предпочёл создать аварийную ситуацию. Впрочем, в результате он всё же не успевает на разрешающий сигнал на спуске с путепровода и стоит вместе со всеми.
На самом деле подобные ситуации действительно раздражают, когда два автомобиля неспешно (в рамках
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