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Водитель из-за "тошнота" жёстко нарушил ПДД, а потом спокойно стоял на "красном". Это как?

12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация попала на камеру регистратора в Бресте на Берёзовском путепроводе. Автор честно признаётся - в левом ряду "тошнил" коллега, скорость его не выше 55 километров в час, у него примерно такая же.

Водитель из-за "тошнота" жёстко нарушил ПДД, а потом спокойно стоял на "красном". Это как?

И вот по встречке на опасный обгон идёт мощный автомобиль, водитель которого не выдержал напряжения, и предпочёл создать аварийную ситуацию. Впрочем, в результате он всё же не успевает на разрешающий сигнал на спуске с путепровода и стоит вместе со всеми.

На самом деле подобные ситуации действительно раздражают, когда два автомобиля неспешно (в рамках ПДД, впрочем) едут параллельными курсами, занимая обе полосы и блокируя проезд тем, кто может проехать вперёд. Хотя, это не повод выезжать на встречную полосу через сплошные. В городе это бессмысленно, так или иначе остановишься на красный сигнал.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ситуация попала на камеру регистратора в Бресте на Берёзовском путепроводе. Автор честно признаётся - в левом ряду "тошнил" коллега, скорость его не выше 55...
 
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