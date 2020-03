Статус не спасет. Известные люди, которые заразились коронавирусом

Для коронавируса не имеет значения ваш социальный статус, количество денег на счете или профессия. Заразиться им может абсолютно любой человек. Например, недавно инфекцию обнаружили у Карла Габсбурга-Лотарингского, внука чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I. В настоящий момент 59-летний отпрыск монаршей семьи находится на карантине. Кто еще из известных людей заразился коронавирусом, рассказывает "АиФ".

Первые симптомы заболевания появились у Надин около недели тому назад. В тот день, 5 марта, у Доррис состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поэтому он сам и все, кто контактировал с чиновницей, также прошли обследование на коронавирус.

В настоящий момент Надин находится на карантине, но продолжает поддерживать связь с внешним миром с помощью соцсетей. В Twitter она поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку и выразила надежду на то, что «худшее осталось позади». Однако чиновница переживает за свою 84-летнюю маму, которую она могла случайно заразить, ведь именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами коронавируса. Доррис посоветовала подписчикам беречь себя и не забывать мыть руки.

О том, что генерал заразился коронавирусом, Министерство национальной обороны заявило в своем официальном аккаунте в Twitter. «После возвращения с военного совещания в Германии у главнокомандующего вооруженными силами генерала Мики подтверждено наличие коронавируса», — сказано в сообщении. Также там говорится о том, что все, кто контактировал с Ярославом Микой, находятся на карантине и в настоящий момент генерал чувствует себя хорошо.

Кстати, буквально вчера власти страны заявили об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. «Итальянцы и немцы пошли на такой шаг слишком поздно. Мы хотим предпринять это заранее», — приводит слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого Gazeta Wyborcza.

По данным на 8 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции достигло почти полутора тысяч человек. Одним из тех, кто якобы столкнулся с инфекций, стал министр культуры Франции Франк Риестер. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя ведомства. Болезнь чиновника связывают с его визитом в Национальное собрание, где уже было выявлено несколько случаев коронавируса.

Сейчас Франк Риестер находится в своей квартире в Париже и пошел на поправку.

В Иране от коронавируса в начале этого месяца умер член Совета целесообразности Мохаммад Мирмихаммади, а незадолго до этого — депутат иранского парламента Мохаммад Али Рамазани Дастак.

В настоящий момент с заболеванием борются вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутат парламента Махмуд Садеги, а также замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи. Перед тем как последний ушел на карантин, он успел провести пресс-конференцию, и уже тогда многие заметили, что чиновник кашлял и вытирал пот со лба. Позже советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде написал в Twitter: «Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы Министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным».