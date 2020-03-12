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Статус не спасет. Известные люди, которые заразились коронавирусом

12.03.2020 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Статус не спасет. Известные люди, которые заразились коронавирусом
Франк Риестер, Надин Доррис и Никола Дзингаретти. © / Commons.wikimedia.org

Для коронавируса не имеет значения ваш социальный статус, количество денег на счете или профессия. Заразиться им может абсолютно любой человек. Например, недавно инфекцию обнаружили у Карла Габсбурга-Лотарингского, внука чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I. В настоящий момент 59-летний отпрыск монаршей семьи находится на карантине. Кто еще из известных людей заразился коронавирусом, рассказывает "АиФ".

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис

Первые симптомы заболевания появились у Надин около недели тому назад. В тот день, 5 марта, у Доррис состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поэтому он сам и все, кто контактировал с чиновницей, также прошли обследование на коронавирус.

В настоящий момент Надин находится на карантине, но продолжает поддерживать связь с внешним миром с помощью соцсетей. В Twitter она поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку и выразила надежду на то, что «худшее осталось позади». Однако чиновница переживает за свою 84-летнюю маму, которую она могла случайно заразить, ведь именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами коронавируса. Доррис посоветовала подписчикам беречь себя и не забывать мыть руки.

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Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика

О том, что генерал заразился коронавирусом, Министерство национальной обороны заявило в своем официальном аккаунте в Twitter. «После возвращения с военного совещания в Германии у главнокомандующего вооруженными силами генерала Мики подтверждено наличие коронавируса», — сказано в сообщении. Также там говорится о том, что все, кто контактировал с Ярославом Микой, находятся на карантине и в настоящий момент генерал чувствует себя хорошо. 

Кстати, буквально вчера власти страны заявили об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. «Итальянцы и немцы пошли на такой шаг слишком поздно. Мы хотим предпринять это заранее», — приводит слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого Gazeta Wyborcza.

Министр культуры Франции Франк Риестер

По данным на 8 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции достигло почти полутора тысяч человек. Одним из тех, кто якобы столкнулся с инфекций, стал министр культуры Франции Франк Риестер. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя ведомства. Болезнь чиновника связывают с его визитом в Национальное собрание, где уже было выявлено несколько случаев коронавируса.

Сейчас Франк Риестер находится в своей квартире в Париже и пошел на поправку.

Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи

В Иране от коронавируса в начале этого месяца умер член Совета целесообразности Мохаммад Мирмихаммади, а незадолго до этого — депутат иранского парламента Мохаммад Али Рамазани Дастак.

В настоящий момент с заболеванием борются вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутат парламента Махмуд Садеги, а также замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи. Перед тем как последний ушел на карантин, он успел провести пресс-конференцию, и уже тогда многие заметили, что чиновник кашлял и вытирал пот со лба. Позже советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде написал в Twitter: «Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы Министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным».

Губернатор североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио

О том, что тест на коронавирус стал положительным для Альберто Чирио, он сам рассказал в Facebook, записав обращение к гражданам. На видео чиновник выглядит бодрым и здоровым, но, несмотря на это, избежать карантина у него не получилось. В настоящий момент губернатор продолжает работать в режиме полной изоляции. А всех, кто контактировал с ним, проверяют на коронавирус.

Не повезло и губернатору региона Лацио Николе Дзингаретти. «Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни», — написал он в соцсетях. Но куда менее удачливым оказался начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина, поскольку у него также обнаружили коронавирус и сейчас он находится не дома, а в госпитале.

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Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос», судовладелец и политический деятель Евангелос Маринакис

В спортивном мире тоже не обошлось без коронавируса. В частности, признаки заболевания были выявлены у Евангелоса Маринакиса. «Новый вирус „посетил“ меня, и я считаю, что обязан рассказать об этом обществу», — написал в Instagram владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос». К счастью, чувствует он себя хорошо, поскольку «принял все необходимые меры» и следует инструкциям врачей. Также Маринакис посоветовал согражданам следовать его примеру и пожелал всем «быстрого выздоровления».

 
 
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​"АиФ" рассказывает о чиновниках, политиках, военных, бизнесменах и представителях монарших семей, которые заразились коронавирусом и теперь находятся на...
 
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