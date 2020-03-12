Статус не спасет. Известные люди, которые заразились коронавирусом

Для коронавируса не имеет значения ваш социальный статус, количество денег на счете или профессия. Заразиться им может абсолютно любой человек. Например, недавно инфекцию обнаружили у Карла Габсбурга-Лотарингского, внука чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I. В настоящий момент 59-летний отпрыск монаршей семьи находится на карантине. Кто еще из известных людей заразился коронавирусом, рассказывает "АиФ".

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис

Первые симптомы заболевания появились у Надин около недели тому назад. В тот день, 5 марта, у Доррис состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поэтому он сам и все, кто контактировал с чиновницей, также прошли обследование на коронавирус.

В настоящий момент Надин находится на карантине, но продолжает поддерживать связь с внешним миром с помощью соцсетей. В Twitter она поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку и выразила надежду на то, что «худшее осталось позади». Однако чиновница переживает за свою 84-летнюю маму, которую она могла случайно заразить, ведь именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами коронавируса. Доррис посоветовала подписчикам беречь себя и не забывать мыть руки.

Nadine Dorries: Health minister tests positive for coronavirus https://t.co/eRxFfVb0LG pic.twitter.com/VdQcUTNoQq — ms c (@carmel_prescott) March 10, 2020

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Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика

О том, что генерал заразился коронавирусом, Министерство национальной обороны заявило в своем официальном аккаунте в Twitter. «После возвращения с военного совещания в Германии у главнокомандующего вооруженными силами генерала Мики подтверждено наличие коронавируса», — сказано в сообщении. Также там говорится о том, что все, кто контактировал с Ярославом Микой, находятся на карантине и в настоящий момент генерал чувствует себя хорошо.

Кстати, буквально вчера власти страны заявили об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. «Итальянцы и немцы пошли на такой шаг слишком поздно. Мы хотим предпринять это заранее», — приводит слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого Gazeta Wyborcza.

Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslav Mika, Corona Virüsüne Yakalandı pic.twitter.com/JC7xVCMojY — İMChaber24 (@imchaber24) March 10, 2020

Министр культуры Франции Франк Риестер

По данным на 8 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции достигло почти полутора тысяч человек. Одним из тех, кто якобы столкнулся с инфекций, стал министр культуры Франции Франк Риестер. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя ведомства. Болезнь чиновника связывают с его визитом в Национальное собрание, где уже было выявлено несколько случаев коронавируса.

Сейчас Франк Риестер находится в своей квартире в Париже и пошел на поправку.

URGENT - Le Ministre francais de la #Culture Franck Riester est infecté par le #coronavirus . C'est la première fois qu'un ministre est infecté par le #COVID2019 en France. Il annonce qu'il "se porte bien". (AFP) #COVID19france pic.twitter.com/4cL21kz0Sq — Conflits (@Conflits_FR) March 9, 2020

Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи

В Иране от коронавируса в начале этого месяца умер член Совета целесообразности Мохаммад Мирмихаммади, а незадолго до этого — депутат иранского парламента Мохаммад Али Рамазани Дастак.

В настоящий момент с заболеванием борются вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутат парламента Махмуд Садеги, а также замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи. Перед тем как последний ушел на карантин, он успел провести пресс-конференцию, и уже тогда многие заметили, что чиновник кашлял и вытирал пот со лба. Позже советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде написал в Twitter: «Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы Министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным».

Iran's deputy health minister Iraj Harirchi has tested positive for #COVID19 , as the country struggles with one of the worst outbreaks beyond China, with 15 deaths and 95 cases confirmed in the last 72 hours. pic.twitter.com/e1mwj5Aq9Q — People's Daily, China (@PDChina) February 25, 2020

Губернатор североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио

О том, что тест на коронавирус стал положительным для Альберто Чирио, он сам рассказал в Facebook, записав обращение к гражданам. На видео чиновник выглядит бодрым и здоровым, но, несмотря на это, избежать карантина у него не получилось. В настоящий момент губернатор продолжает работать в режиме полной изоляции. А всех, кто контактировал с ним, проверяют на коронавирус.

Alberto Cirio isolato nella sua casa di Alba: “Lavoro anche a distanza e a tutti dico: evitate di uscire” https://t.co/q442RlpAjs pic.twitter.com/RUUkhGJPOO — La Stampa Cuneo (@StampaCuneo) March 10, 2020

Не повезло и губернатору региона Лацио Николе Дзингаретти. «Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни», — написал он в соцсетях. Но куда менее удачливым оказался начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина, поскольку у него также обнаружили коронавирус и сейчас он находится не дома, а в госпитале.

Leader of Italy’s Democratic Party Nicola Zingaretti contracts coronavirus https://t.co/zUSROWD1DQ pic.twitter.com/YV6jzwWlfk — GoCurrent (@current_go) March 8, 2020

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Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос», судовладелец и политический деятель Евангелос Маринакис

В спортивном мире тоже не обошлось без коронавируса. В частности, признаки заболевания были выявлены у Евангелоса Маринакиса. «Новый вирус „посетил“ меня, и я считаю, что обязан рассказать об этом обществу», — написал в Instagram владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос». К счастью, чувствует он себя хорошо, поскольку «принял все необходимые меры» и следует инструкциям врачей. Также Маринакис посоветовал согражданам следовать его примеру и пожелал всем «быстрого выздоровления».

Nottingham Forest have confirmed owner Evangelos Marinakis has coronavirus.



He also owns Greek side Olympiakos. https://t.co/ojR5KW8KtB pic.twitter.com/IayERaRB2N — BBC Sport (@BBCSport) March 10, 2020