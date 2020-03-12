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Украина сегодня закрывает большинство пунктов пропуска на границе из-за коронавируса

12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Украинские власти приняли решение частично закрыть государственные границы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина. Закрыть 170 пунктов пропуска намерены с 12 марта.

Украина сегодня закрывает большинство пунктов пропуска на границе из-за коронавируса

Фото: Reuters

— Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта, — сказал он. Кроме того, Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией из-за эпидемии COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснял, что открытыми останутся только международно признанные пункты пропуска, сообщает РБК-Украина.

— Возможно, будем принимать решение и будем инициировать пропуск исключительно через международно признанные пункты въезда в Украину. То есть можем снизить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать и уезжать люди из других стран, а также граждане Украины. Это общемировая практика, — сказал Ляшко.

На белорусско-украинской границе есть 8 международных и 4 межгосударственных пункта пропуска.

Международный пункт пропуска предназначен для проезда граждан любой страны и лиц без гражданства, межгосударственный — только для граждан сопредельных государств.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили TUT.BY, что ведомство не получало никакой информации на этот счет от сопредельного государства.

11 марта Украина приняла комплекс мер, направленных на нераспространение коронавируса в стране. В стране закрываются учебные заведения, запрещается проведение массовых мероприятий. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19.

 
 
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  Украинские власти приняли решение частично закрыть государственные границы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина....
 
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