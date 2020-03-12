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Брестский драмтеатр готовит премьеру драматический баллады о войне

12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском академическом театре драмы готовят премьеру спектакля "Не покидай меня..." по одноименной пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский драмтеатр готовит премьеру драматический баллады о войне

Спектакль, жанр которого определен как драматическая баллада, посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер - заслуженный деятель искусств Александр Козак - уже не в первый раз работает над этой постановкой. Несколько лет назад пьесу Алексея Дударева он поставил на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского, а недавно такое же предложение получил из Оренбурга.

"Меня эта пьеса привлекает своей темой. Не так много у нас произведений о войне, где в центре внимания женщины. Это очень трогательна история - таких в суровые военные годы, очевидно, было немало. В ней романтика подвига в молодых душах превращается в жертвенность - во имя нас, во имя будущего, во имя Победы. В этом спектакле много человеческого и мало плакатного, героического", - поделился Александр Козак.

Действие пьесы происходит в 1944 году, сюжет основан на реальных событиях. Спецразведгруппа из четырех бойцов получает особо важное задание: проникнуть в тыл врага, включить радиопередатчик и вызвать огонь на себя, обеспечив успех наступательной операции. Но вместо опытных разведчиков в группу входят четыре хрупкие девушки, вчерашние школьницы, и задание они должны выполнить ценой собственной жизни. Перед надвигающейся опасностью командир и его подразделение становятся одной семьей, а через их личную трагедию показана трагедия всего молодого поколения, оказавшегося в центре боевых действий.

В спектакле заняты молодые артистки театра - Татьяна Строк, Дарья Старосотникова, Анна Стасюк, Екатерина Яцкавец. Две мужские роли исполняют Михаил Ильич и Евгений Тарасов. По сюжету девушкам приходится продемонстрировать все свои таланты: они поют, танцуют, читают стихи, а также занимаются строевой подготовкой и рукопашным боем. Специально для этого в качестве инструктора театр пригласил настоящего капитана ВДВ. Пластику ставил хореограф Валерий Султанов.

"Постановка в первую очередь адресована молодым людям. Надеюсь, они посмотрят ее с интересом. Хотелось о тех тяжелых годах рассказать с любовью, со светлой грустью. Сейчас о войне появляется много негатива, и мне это очень неприятно. Мы все наследники Победы. Хочется, чтобы молодежь ощущала ответственность за то, что у нас есть, - за мирное небо, спокойную, счастливую жизнь", - сказал Александр Козак.

Премьера спектакля "Не покидай меня..." в Брестском академическом театре драмы назначена на 26 марта.

 
 
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  В Брестском академическом театре драмы готовят премьеру спектакля "Не покидай меня..." по одноименной пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева, сообщает...
 
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