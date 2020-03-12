В Бресте с 15 марта начнется месячник по благоустройству

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 15 марта начнется месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора городского жилищно-коммунального хозяйства Сергей Жуков.





Трудовая акция продлится до 15 апреля. Особый акцент будет сделан на приведение в порядок после зимы городских улиц и дворов, скверов и парков, ямочном ремонте дорог, санитарной уборке прибрежных зон и мест массового отдыха у воды, ликвидации несанкционированных свалок. Традиционно в мероприятии поучаствуют субъекты хозяйствования, трудовые коллективы учреждений и организаций города. Они уберут закрепленные территории от мусора, обновят ограждения и малые архитектурные формы, благоустроят газоны и клумбы.

Значительную часть работ выполнят работники коммунальной службы. Особое внимание они уделят популярным среди брестчан и туристов местам отдыха: набережной Мухавца, Городскому саду, парку 1000-летия, мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой" и прилегающей территории.

"В городе объявлена акция "Именная скамейка". Любой желающий - физическое лицо либо предприятие - может установить свою скамью на аллее в Городском саду. Предполагается, что все они будут оформлены в едином стиле. К каждой скамейке будет прикреплена шильда с реквизитами владельца. Первые предприятия уже откликнулись на инициативу", - отметил Сергей Жуков.

Брестчан призывают принять активное участие в месячнике по благоустройству, сделать родной город более ухоженным и зеленым.

Месячники по благоустройству территорий традиционно проводятся весной и осенью.