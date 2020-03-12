Источник материала: Слуцк Город

В SlutskGorod читатель прислал фотографию, на которой видно медработника в полной экипировке, входящим в подъезд дома. Кроме того, один из медиков говорит, что пациента с диагнозом коронавирус отправили в Борисов. Что на это ответили в ЦРБ.

Человек, который прислал снимки, пожелал остаться анонимным. Он утверждает, что присланные им фотографии из Слуцка. Якобы человек, которого госпитализировали, приехал из Борисова. По этическим причинам мы не афишируем местонахождения дома.

Оперативно получить комментарий заведующего станцией скорой помощи не удалось. Однако старший фельдшер Андрей Пушкаренко пояснил, что снимки читателя ничего общего с реальностью не имеют. Информация недостоверная.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, высказал своё мнение по этому поводу, а также пояснил, как теперь принимают граждан с температурой в Слуцке.

— Я не комментирую городские слухи, которые появляются в сети. У меня не хватит времени на всё это. Пожалуйста, не занимайтесь сплетнями, не раздувайте панику. В Слуцке ни одного заболевшего коронавирусом нет.

На вопрос журналиста, как принимают пациентов с температурой, Олег Григорьевич ответил, что с прошлой недели таких людей принимают только в кабинете инфекционных заболеваний.

— По приказу Министерства здравоохранения такие пациенты идут на приём к врачу только через отдельный вход, и в Слуцке приказ выполняется, — сказал он.

Ольга Кононович

SlutskGorod.by