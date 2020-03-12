ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанка стала «целительницей», чтобы вернуть долги знакомым

12.03.2020 10:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Гомеля стала подрабатывать целительницей, чтобы вернуть долги знакомым. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29-летняя гомельчанка брала в долг у приятелей, но возвращать деньги было непросто. Чтобы решить эту проблему, женщина опубликовала объявления в соцсетях и на информационных интернет-ресурсах о том, что может оказать экстрасенсорные услуги. 

Только за начало работы фигурантка уже брала 20 рублей. Далее «целительница» почти у всех своих клиентов находила сглазы, порчи или заговоры. Подозреваемая убеждала людей, что для снятия всех негативных эффектов потребуются три сеанса, каждый обойдётся не менее чем в тысячу рублей. 

В настоящее время установлено 60 потерпевших. Кто-то прекращал общение с «целительницей» после разового взноса, а кто-то заплатил крупные суммы. Например, жительница Борисова перечислила гомельчанке 420 рублей, а одна из потерпевших заплатила 5 300 рублей. 

За время деятельности с мая 2017 по май 2018 года подозреваемая завладела почти 40 тысячами рублей. Отмечается, что сумма могла бы быть на 10 тысяч больше, но потерпевшие начинали понимать, что их обманывают и прекращали платить. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Ранее гомельчанка уже была судима за мошенничество. 

Осенью прошлого года в Слуцке было возбуждено уголовное дело в отношении «ведуньи», которая снимала порчу за деньги. 

Заподозрил неладное муж одной из клиенток женщины – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жительница Гомеля стала подрабатывать целительницей, чтобы вернуть долги знакомым.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
И снова про "коронавирус в Слуцке"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика