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Профилактика от РПЦ: Синод рекомендовал причастникам перейти на одноразовые стаканчики

12.03.2020 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синод Русской православной церкви призвал строго соблюдать меры профилактики коронавируса.



"Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки", - говорится в заявлении Синода, заседание которого прошло в среду в Москве.

Таким образом, если до сих пор после принятия святого причастия в РПЦ так называемую "запивку" (смесь воды с вином) верующим давали из одной или нескольких чаш, то теперь на фоне распространения коронавируса рекомендовано перейти на индивидуальную посуду. При этом, как пояснили "Интерфаксу" в патриархии, само причастие будет по-прежнему производиться из одной ложечки.

В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть применены дополнительные профилактические меры, отмечено в заявлении.

"Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", - сказано в документе.
 
 
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Синод Русской православной церкви призвал строго соблюдать меры профилактики коронавируса.
 
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