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На этот раз без зрителей. Как пройдёт церемония зажжения олимпийского огня в Греции в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Сегодня, 12 марта, в греческой Олимпии состоится торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МОК не стал откладывать традиционный ритуал в связи с коронавирусом, но внес серьезные изменения: церемония пройдет без зрителей и ограничится лишь участниками мероприятия. Это будет всего около 100 человек.
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Новости Греции. Сегодня, 12 марта, в греческой Олимпии состоится торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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