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На этот раз без зрителей. Как пройдёт церемония зажжения олимпийского огня в Греции в 2020 году

12.03.2020 10:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Сегодня, 12 марта, в греческой Олимпии состоится торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОК не стал откладывать традиционный ритуал в связи с коронавирусом, но внес серьезные изменения: церемония пройдет без зрителей и ограничится лишь участниками мероприятия. Это будет всего около 100 человек.

На этот раз без зрителей. Как пройдёт церемония зажжения олимпийского огня в Греции в 2020 году

На этот раз без зрителей. Как пройдёт церемония зажжения олимпийского огня в Греции в 2020 году

На этот раз без зрителей. Как пройдёт церемония зажжения олимпийского огня в Греции в 2020 году

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Новости Греции. Сегодня, 12 марта, в греческой Олимпии состоится торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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