Парниковый эффект. Экспресс-обзор лучших теплиц

Источник материала: Аргументы и факты

К началу сезона присмотрите себе теплицу и оборудование для поддержания оптимального микроклимата, исходя из критерия цена — качество.

Какую выбрать?

Самые популярные формы теплиц — арочная, имеющая дугообразный каркас, и двускатная, выполненная в виде «домика». Преимущество арочной теплицы из поликарбоната в том, что покрытие на ней согнуто в дугу, напряжено и поэтому лучше работает на провис снега. В то время как у таких же двускатных теплиц, со слишком большим проёмом поперечных элементов, крыша частенько проваливается под тяжестью осадков, поэтому приходится устанавливать дополнительные опоры. А вот на освещённость посадок форма крыши фактически не влияет.

Профиль: чем толще, тем лучше

Любая теплица состоит из каркаса и покрытия. Если покрытие легко заменить, то при повреждении конструкции каркаса его придётся восстанавливать заново.

Как правило, каркас изготавливают П‑образного, прямоугольного (квадратного) или круглого в сечении профиля. Самая прочная конструкция — с прямоугольным сечением. Соединения бывают сварными или на болтах. Сварные, как правило, прочнее, но их нельзя разбирать и собирать снова.

Чаще всего каркас делают из стали или сплавов алюминия. Сталь прочна, но подвержена коррозии, в теплице имеет смысл применять оцинкованную сталь. Каркас из алюминиевых сплавов более лёгкий, но по стоимости выйдет дороже.

Важно! Обратите внимание на толщину профиля. В типовых теплицах чаще всего используют профиль 20×20 мм или 20×40 мм. Последний вариант предпочтительней. Толщина самого металла не должна быть меньше 1,2 мм. Линейку и штангенциркуль возьмите с собой и проведите замер в магазине. Нередки случаи, когда параметры толщины металла профиля не совпадали с заявленными в документации.

Альтернатива стеклу — поликарбонат

Арочная теплица может быть покрыта только поликарбонатом или полиэтиленовой плёнкой, в то время как прямоугольные конструкции можно и застеклить. Стекло обладает большей светопроводностью, но тепло задерживает хуже, чем полое внутри поликарбонатное покрытие. К тому же стекло бьётся, и его замена влетает в копеечку.

Сегодня самым популярным вариантом покрытия является поликарбонат. При выборе теплицы не стесняйтесь, определите его плотность. Так, он не должен прогибаться и трещать при лёгком сжатии. Обязательно поинтересуйтесь, покрыт ли поликарбонат ультрафиолетовым защитным слоем, иначе через два-три года он пожелтеет и начнёт трескаться. Срезы каждого листа поликарбоната при монтаже теплицы необходимо заклеить, чтобы внутрь не проникали споры водорослей и мелкие беспозвоночные. Если фирма, где вы покупаете теплицу, сама осуществляет доставку и сборку на месте, то сразу же оговорите этот момент при составлении договора.

Важно! Минимальная толщина поликарбоната должна составлять 4 мм, а минимальная плотность — 0,55 кг/м². Откажитесь от покупки товара, если не нашли маркировку, где указаны производитель и марка поликарбоната. Тщательно проверяйте комплектацию всей теплицы при покупке и сверяйте её с заявленной в документах. Иногда бывает так, что продавцы, завлекая скидками, не включают в комплект некоторые детали.



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Микроклимат в норме

Иногда в жаркие, солнечные дни возникает опасность перегрева теплицы. Если некому вовремя открыть двери для проветривания, то урожай может буквально сгореть на корню всего за пару дней, а если оставить их открытыми до следующих выходных, то рассада замёрзнет во время ночных заморозков.

Электронный термопривод

Поддержать микроклимат в норме поможет одна из самых надёжных и совершенных систем, состоящая из вентиляторов и электронного реле, которое запускает их работу при определённых температурных параметрах.

Достоинства: эффективность проветривания за счёт высокой мощности и точность соблюдения установленного температурного режима.

Недостатки: высокая стоимость и необходимость подключения к электрической сети. Провода придётся тянуть к теплице через весь участок. Если возникают перебои с электричеством, то придётся устанавливать дополнительно аккумуляторные или солнечные батареи, что приведёт к повышению стоимости системы.

Конструкции на основе пневматики или гидравлики

Принцип их прост и понятен: жидкость или специальный гель в цилиндре при нагревании расширяется и с достаточно большой силой отжимает поршень. В результате при похолодании в теплице форточка закрывается, а при высоких температурах открывается. Подобную систему можно изготовить и своими руками, в интернете вы найдёте много подобных конструкций.

Достоинства: долговечность и надёжность, простота в креплении и демонтаже.

Недостатки: довольно высокая цена и инертность — при резком понижении температуры (ночные заморозки) механизм будет довольно долго закрываться по мере остывания жидкости или геля. К тому же для эффективного охлаждения на стандартную четырёхметровую теплицу потребуется не меньше двух форточек с открывающим их устройством.

3 лучших способа полива

Вторая главная проблема удалённой теплицы — невозможность регулярно поливать посадки. Сегодня на рынке огромное количество всевозможных систем автоматического полива на любой вкус и кошелёк: от примитивных и дешёвых, работающих по принципу медицинской капельницы, до сложных электронных с дистанционным контролем и управлением через компьютер или мобильный телефон.

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Система внутри почвы

В этой конструкции шланги с водой проходят на определённой глубине под поверхностью почвы. Таким образом, влага практически не испаряется, а сразу подаётся к корневой системе.

Достоинства: на верхнем слое почвы не образуется корочка, её не потребуется часто рыхлить. Сокращается расход воды и не так бурно разрастаются сорняки.

Недостатки: поскольку шланги проходят под землёй, то маленькие отверстия для воды часто засоряются.

Дождевание

Метод приближен к естественному поливу растений: вода поступает по шлангам и разбрызгивается, орошая наземные части растений и почву.

Достоинства: создаётся устойчивый микроклимат с нужной влажностью.

Недостатки: большой расход воды может привести к переувлажнению. В солнечную погоду существует возможность ожога листьев.

Капельное орошение

Шланги или капельные ленты разложены прямо на земле, и вода дозированно подаётся через капельницу к каждому растению под корень.

Достоинства: адресная подача влаги и экономия воды.

Недостатки: система требует очищенной воды, поскольку мусор и мелкие фракции легко забивают капельницы.