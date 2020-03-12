Парниковый эффект. Экспресс-обзор лучших теплиц

К началу сезона присмотрите себе теплицу и оборудование для поддержания оптимального микроклимата, исходя из критерия цена — качество.
Какую выбрать?
Самые популярные формы теплиц — арочная, имеющая дугообразный каркас, и двускатная, выполненная в виде «домика». Преимущество арочной теплицы из поликарбоната в том, что покрытие на ней согнуто в дугу, напряжено и поэтому лучше работает на провис снега. В то время как у таких же двускатных теплиц, со слишком большим проёмом поперечных элементов, крыша частенько проваливается под тяжестью осадков, поэтому приходится устанавливать дополнительные опоры. А вот на освещённость посадок форма крыши фактически не влияет.
Профиль: чем толще, тем лучше
Любая теплица состоит из каркаса и покрытия. Если покрытие легко заменить, то при повреждении конструкции каркаса его придётся восстанавливать заново.
Как правило, каркас изготавливают П‑образного, прямоугольного (квадратного) или круглого в сечении профиля. Самая прочная конструкция — с прямоугольным сечением. Соединения бывают сварными или на болтах. Сварные, как правило, прочнее, но их нельзя разбирать и собирать снова.
Чаще всего каркас делают из стали или сплавов алюминия. Сталь прочна, но подвержена коррозии, в теплице имеет смысл применять оцинкованную сталь. Каркас из алюминиевых сплавов более лёгкий, но по стоимости выйдет дороже.
Альтернатива стеклу — поликарбонат
Арочная теплица может быть покрыта только поликарбонатом или полиэтиленовой плёнкой, в то время как прямоугольные конструкции можно и застеклить. Стекло обладает большей светопроводностью, но тепло задерживает хуже, чем полое внутри поликарбонатное покрытие. К тому же стекло бьётся, и его замена влетает в копеечку.
Сегодня самым популярным вариантом покрытия является поликарбонат. При выборе теплицы не стесняйтесь, определите его плотность. Так, он не должен прогибаться и трещать при лёгком сжатии. Обязательно поинтересуйтесь, покрыт ли поликарбонат ультрафиолетовым защитным слоем, иначе через два-три года он пожелтеет и начнёт трескаться. Срезы каждого листа поликарбоната при монтаже теплицы необходимо заклеить, чтобы внутрь не проникали споры водорослей и мелкие беспозвоночные. Если фирма, где вы покупаете теплицу, сама осуществляет доставку и сборку на месте, то сразу же оговорите этот момент при составлении договора.
Микроклимат в норме
Иногда в жаркие, солнечные дни возникает опасность перегрева теплицы. Если некому вовремя открыть двери для проветривания, то урожай может буквально сгореть на корню всего за пару дней, а если оставить их открытыми до следующих выходных, то рассада замёрзнет во время ночных заморозков.
Электронный термопривод
Поддержать микроклимат в норме поможет одна из самых надёжных и совершенных систем, состоящая из вентиляторов и электронного реле, которое запускает их работу при определённых температурных параметрах.
Достоинства: эффективность проветривания за счёт высокой мощности и точность соблюдения установленного температурного режима.
Недостатки: высокая стоимость и необходимость подключения к электрической сети. Провода придётся тянуть к теплице через весь участок. Если возникают перебои с электричеством, то придётся устанавливать дополнительно аккумуляторные или солнечные батареи, что приведёт к повышению стоимости системы.
Конструкции на основе пневматики или гидравлики
Принцип их прост и понятен: жидкость или специальный гель в цилиндре при нагревании расширяется и с достаточно большой силой отжимает поршень. В результате при похолодании в теплице форточка закрывается, а при высоких температурах открывается. Подобную систему можно изготовить и своими руками, в интернете вы найдёте много подобных конструкций.
Достоинства: долговечность и надёжность, простота в креплении и демонтаже.
Недостатки: довольно высокая цена и инертность — при резком понижении температуры (ночные заморозки) механизм будет довольно долго закрываться по мере остывания жидкости или геля. К тому же для эффективного охлаждения на стандартную четырёхметровую теплицу потребуется не меньше двух форточек с открывающим их устройством.
3 лучших способа полива
Вторая главная проблема удалённой теплицы — невозможность регулярно поливать посадки. Сегодня на рынке огромное количество всевозможных систем автоматического полива на любой вкус и кошелёк: от примитивных и дешёвых, работающих по принципу медицинской капельницы, до сложных электронных с дистанционным контролем и управлением через компьютер или мобильный телефон.
Система внутри почвы
В этой конструкции шланги с водой проходят на определённой глубине под поверхностью почвы. Таким образом, влага практически не испаряется, а сразу подаётся к корневой системе.
Достоинства: на верхнем слое почвы не образуется корочка, её не потребуется часто рыхлить. Сокращается расход воды и не так бурно разрастаются сорняки.
Недостатки: поскольку шланги проходят под землёй, то маленькие отверстия для воды часто засоряются.
Дождевание
Метод приближен к естественному поливу растений: вода поступает по шлангам и разбрызгивается, орошая наземные части растений и почву.
Достоинства: создаётся устойчивый микроклимат с нужной влажностью.
Недостатки: большой расход воды может привести к переувлажнению. В солнечную погоду существует возможность ожога листьев.
Капельное орошение
Шланги или капельные ленты разложены прямо на земле, и вода дозированно подаётся через капельницу к каждому растению под корень.
Достоинства: адресная подача влаги и экономия воды.
Недостатки: система требует очищенной воды, поскольку мусор и мелкие фракции легко забивают капельницы.