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В Минске двое иностранцев прокалывали колеса авто и, пока водители их меняли, крали вещи из салона

12.03.2020 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные милиционеры задержали двух иностранцев, которые прокалывали колеса автомобилей, а потом похищали имущество. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По оперативной информации, 33-летние мужчины начали свою преступную деятельность в столице с февраля. Как правило, они выбирали оживленные места возле торговых центров. Пока один прокалывал колесо автомобиля, другой наблюдал за обстановкой. Когда владелец начинал менять колесо, кто-то из них подходил к автомобилю и незаметно похищал из салона имущество.

Милиционеры установили, что таким образом злоумышленники совершили как минимум пять преступлений. Причиненный ущерб составляет около 6000 рублей. Следователями уже дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Оперативники считают, что преступных эпизодов на счету иностранцев может быть гораздо больше. Если вы стали жертвой аналогичного злодеяния в феврале-марте этого года, позвоните по телефону 102.

 
 
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Оперативники считают, что преступных эпизодов на счету иностранцев может быть гораздо больше. Если вы стали жертвой аналогичного злодеяния в феврале-марте этого...
 
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