Как завещал товарищ Бендер. Почему мы становимся лёгкой добычей мошенников?

Источник материала: Аргументы и факты

Если вам звонит незнакомый человек и сообщает о проблемах с деньгами на вашем счёте или предлагает получить вам какие-то выплаты, положите трубку, не вступая с ним в разговор. ©

И специалисты Центрального банка России, и правоохранители бьют тревогу: в Россию будто возвращаются лихие 90-е. Одних только финансовых пирамид за 2019 г. удалось выявить 200! Пугающими темпами растут махинации с банковскими картами. Почему люди оказываеются столь лёгкой добычей воришек всех мастей?

Поверили на все деньги

Аферисты умеют так разговорить человека, что порой даже подкованные в финансовом плане люди попадаются на их удочку.

Лжеспасатели

Вклад в крупном банке жительница Твери Ирина открыла летом. Банк солидный, работает более чем в 70 регионах страны. Через несколько месяцев на её мобильный позвонили с московского номера. «Ирина Сергеевна? Это начальник департамента безопасности банка Георгий Александрович». Мужчина назвал свою фамилию и точную сумму, которая лежит у Ирины на вкладе. И жёстким, деловым тоном поинтересовался, не отправляла ли сегодня Ирина часть денег некоему Алексею Брянцеву и может ли банк быть уверен в правильности подозрительного перевода. Ирина сказала, что никакого Брянцева не знает. Тогда встревоженный сотрудник стал уточнять у Ирины детали. В частности, сделали ли в филиале банка повышенную двойную защиту на мобильное приложение? Таких тонкостей Ирина не знала. «Так... Мы разберёмся, а пока нужно срочно защитить ваше приложение. Следуйте моим инструкциям, я буду с вами на телефоне». «Эксперт» посоветовал срочно скачать из «Play Маркет» антивирусную программу. Как выяснилось позже, никакой это не антивирусник, а приложение, открывающее удалённый доступ к телефону: заходить вместо вас или вместе с вами в мобильные приложения, управлять вашими счетами и даже брать от вашего имени кредиты или расплачиваться вашими картами с помощью Googlе Play.

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Женщина начала скачивать программу. Остановили её коллеги, которые увидели, что Ирина долго разговаривает с кем-то по телефону, постепенно впадая в панику. Под их напором Ирина положила трубку. На следующий день женщина отправилась в банк узнать, в целости ли вклад. Всё оказалось в порядке — спасибо вмешавшимся в разговор коллегам. «У нас сегодня поток клиентов с похожими историями!» — удивлялись офис-менеджеры.

А вот 64-летний пенсионер в г. Советск Калининградской обл. был менее бдителен. Ему на мобильный позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец был очень убедителен, объясняя, что банковскую карту нужно защитить от мошенников, а для этого необходимо продиктовать её реквизиты. Мужчина поверил и чётко продиктовал все данные. После чего с его карты исчезло 74 тыс. руб.

Отобрали последнее

Цинизм, с которым порой проворачивают свои махинации воры, поражает. Слово «совесть» этим людям точно незнакомо. Так, в конце февраля жертвой «сотрудника пенсионного фонда» стал 86-летний петербуржец. Пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что ему полагается выплата в 5 тыс. руб. Через пару часов пожилому гражданину действительно принесли заявленную сумму. «Сотрудник ПФР» протянул деньги, а в ответ предложил заодно проверить и банковскую карту, на которую приходит пенсия. Осмотрев её, гость объяснил старику, что сейчас и карточку поменяет — эта, мол, уже устарела. В итоге дедушка остался с муляжом в руках. А с его настоящей карты сняли все невеликие накопления.

А в Екатеринбурге в последние пару лет активно орудуют разнообразные мошенники-юристы. И ловят опять же на самое больное — маленькую пенсию. Жительница Екатеринбурга в трамвае увидела рекламу: «Пересчитываем пенсии». И решила: прибавка к её более чем скромному пенсионному пособию не помешает. «Специалисты по прибавкам» встретили её приветливо. Посмотрели все документы, пообещали солидный перерасчёт и попросили заплатить в кассе 17 850 руб. за услуги финансиста. Пенсионерка, вдохновлённая будущим богатством, заплатила. Через некоторое время юристы попросили её оформить доверенность, это стоило ещё 1800 руб... Когда все накопления женщины закончились, она поняла: её обманывают.

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Ещё один житель Екатеринбурга — 82-летний Иван Петрович (имя изменено. — Ред.) с пенсией в 23 тыс. руб. также соблазнился выгодами перерасчёта, которые ему посулила уже другая компания. Его также попросили сперва оплатить работу юриста. Пенсионер перевёл нужную сумму на счёт московского офиса фирмы. Вскоре ему перезвонили: «Пенсионный фонд должен вам за 22 года, это огромная сумма!» Но, чтобы её получить, требуется заплатить проценты за перевод. И мужчина заплатил снова... В результате всех этих «транзакций» екатеринбуржец перевёл «юристам» всё, что скопил за 50 лет трудового стажа с северным коэффициентом! А когда у старика закончились деньги, ему позвонила женщина. Представившись сотрудником Сбербанка, она заявила: увеличение пенсии ему не светит, но все потраченные деньги вернут. Нужно только заплатить ещё 96 тыс. руб. И вот тут мужчина засобирался — уже не в банк, а в полицию...

Вместо продажи — кража

Продажи через интернет сегодня — дело обычное. На это и рассчитывают мошенники. 51-летняя жительница Рязанского района выставила на интернет-сайте предложение о продаже картофеля, который вырастила на приусадебном участке. Через некоторое время женщине позвонил молодой человек — мол, его заинтересовало объявление о продаже картофеля. Он предложил сначала перевести ей деньги на банковскую карту, а затем забрать корнеплоды. Для оплаты он запросил номер банковской карты. Но через некоторое время перезвонил и сказал, что обычным способом перевести деньги не удалось и нужно передать ему код, который сейчас в СМС получит продавец. Женщина не раздумывая сообщила «покупателю» по телефону код, который действительно пришёл на номер телефона, привязанного к банковской карте. Абонент отключился. Через некоторое время женщина заметила, что её банковская карта пуста: там не было не только обещанных за картофель денег, но и всех её сбережений — 10 тыс. руб. По такой же схеме обокрали и 62-летнюю жительницу Рязани, которая на интернет-площадке хотела продать памперсы. После звонка «покупателя» у женщины пропали 13 тыс. руб.

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В конце января жительница Бийска решила через сайт объявлений продать электроплиту за 2 тыс. руб. Покупатель нашёлся на следующий день, он пообещал перевести деньги на счёт, а потом позвонил с извинениями — мол, нажал лишнюю цифру, поэтому переведённая продавцу сумма получилась в 10 раз больше. Разницу он попросил переслать обратно, что женщина и сделала...

А обещание компенсаций можно считать уже классикой жанра. Барнаульской пенсионерке позвонила неизвестная, представилась следователем из Москвы и сообщила, что ей за некогда сделанный заказ лечебных препаратов по приказу суда положена выплата компенсации в 450 тыс. руб. и что скоро с ней свяжется её коллега. «Коллега» в свою очередь пояснила, что бабушке нужно перевести 9000 руб. на указанный счёт, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации. После этого был ещё один звонок — теперь пенсионерке велели перевести 135 тыс. руб. на банковский счёт для получения выплаты... В течение нескольких дней ей звонили ещё не раз, называя всё большие суммы для якобы увеличения выплаты компенсации. Пенсионерка исправно вносила — сперва свои накопления, потом занимала у знакомых, оформляла кредиты в банках. Только отдав неизвестно кому 700 тыс. руб., женщина поняла, что всё это время её обманывали.

Но не все старушки лыком шиты! Так, осенью 2019 г. мошенник хотел поиметь с 77-летней жительницы Барнаула 500 тыс. за вызволение из лап полиции её дочери, якобы насмерть сбившей человека. Бабушка решила перепроверить информацию и набрала номер дочери. В результате женщины сдали мошенника в полицию.

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Какие пирамиды строят последователи Мавроди?

Почему количество финансовых пирамид с каждым годом растёт? Что нового в их конструкции появилось со времён «МММ»? Объясняет управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Бойтесь «британцев»!

— В 2019 г. Банк России выявил на 41% больше пирамид, чем за год до этого, а в наш фонд поступило на 15% обращений больше. Одна из причин: схемы по вытягиванию денег у граждан становятся всё более дешёвыми. Часто достаточно потратить 10–20 тыс. руб. на создание сайта и продвижение проекта в соцсетях. Мошенники открывают свои виртуальные офисы по шаблону, меняя в дизайне нового сайта имя фирмы, картинки и тексты. При этом может быть подделано всё — от логотипа и регистрационного адреса до лицензии на финансовые операции. Названия и реквизиты своих «фирм» мошенники часто берут в открытом британском реестре юридических лиц, где немало спящих организаций, которые когда-то были созданы, но реальной деятельности не вели. Многие современные пирамиды имеют британскую прописку, и этот факт скорее должен насторожить, чем вселить уверенность в надёжности фирмы. А лицензии и любые другие документы, вывешенные на сайте, можно нарисовать в фотошопе.

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Топ-5 обманщиков

Консультанты по криптовалютам. В 2017 г. курс биткоина за полгода вырос в 14 раз. Некоторые малоизвестные валюты подорожали в сотни раз. И, несмотря на то что потом они так же резко подешевели, ажиотаж не спадает. Однако самостоятельно покупать криптовалюты умеют немногие. Поэтому появились фирмы, предлагающие подобрать своим клиентам портфель, стоимость которого точно будет расти. Такие фирмы берут деньги инвесторов, а потом исчезают, никакого суперпортфеля не сформировав. В Екатеринбурге в августе прошлого года заведено уголовное дело в отношении создателей криптосообщества Pro100Business, вступительный взнос в которое составлял до 1000 долл. В надежде быстро заработать в него вступили 60 тыс. человек, и большинство не смогли вернуть назад даже стартовые вложения.

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Форекс-дилеры. В России сегодня только четыре компании имеют лицензию Банка России, разрешающую работать на рынке форекс, где совершаются операции с валютами. Остальные действуют нелегально и не несут никакой ответственности перед клиентами. И таких большинство. Среди пострадавших от нелегалов много молодых пенсионеров, которые в надежде улучшить материальное положение начинают искать в интернете информацию о финансовых рынках. Мошенники быстро вычисляют этих людей с помощью программ, анализирующих интернет-данные, и звонят им с заманчивыми предложениями. Перечислив деньги такой компании, вы, скорее всего, будете не совершать реальные сделки с валютой, а играть с компьютером мошенников, имитирующим куплю-продажу. Обязательно проверьте, включён ли форекс-дилер в реестр ЦБ РФ, прежде чем ему довериться.

Кредитные потребительские кооперативы (КПК). Они привлекают людей, которые хотели бы получать более высокие проценты, чем в банке. КПК могут работать только с разрешения Центробанка. Но есть такие, которые оформляют лицензию лишь для того, чтобы собрать взносы и исчезнуть с ними через полгода-год. Чтобы вызвать доверие, они снимают офисы в престижных районах и делают красивые жесты. Например, КПК «Сберагро», закрытый ЦБ в прошлом году, дарил новым пайщикам корзину с продуктами. Но на самом деле в сельском хозяйстве он не работал. Поэтому, вкладывая в КПК, выбирайте кооперативы с длинной историей, подтвердившие добросовестность.

Потребительские кооперативы и потребительские общества. Для таких организаций лицензия ЦБ РФ уже не требуется. И если предельный размер процентов, которые могут обещать своим пайщикам КПК, закон ограничивает (сегодня это 10,8%), то в потребительских кооперативах он может быть любым. Это резко усиливает риск потерять свои сбережения.

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Финансовые компании в форме ООО. Это самые разнообразные компании, привлекающие по договорам займа деньги для вложений в якобы перспективные бизнес-проекты. Направления инвестирования объявляются самые модные: «зелёный» агробизнес, золотодобыча, искусственный интеллект... Собранные деньги вкладываются в бизнес только для вида. И выплаты старым инвесторам делаются до тех пор, пока идёт приток новых денег.

Одурачить дважды

Организаторы пирамид хранят списки людей, которых они обманули однажды, и звонят им от имени несуществующих фондов, готовых якобы выплатить компенсацию. Но попутно выясняется, что деньги находятся, например, в зарубежном банке, поэтому за банковское обслуживание и конвертацию пострадавшему нужно предварительно заплатить 10% от суммы. Это мошенники. Они возьмут деньги, но ничего не вернут. Есть опасность столкнуться и с недобросовестными юристами, продающими пострадавшим свои дорогие, но бесполезные услуги.





Нажимите для увеличения

Как мошенники выуживают секретную информацию?

Больше всего денег в 2019 г. потеряли люди, которые управляли средствами на своих счетах дистанционно — по системам «Интернет-банк» и «Телефон-банк» (см. инфографику). На какие крючки ловят своих жертв мошенники, звонящие по телефону и рассылающие СМС-сообщения? Рассказывает директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

— Какие методы мошенники сегодня используют чаще всего?

— В 70% случаев деньги похищаются в результате применения так называемой социальной инженерии, то есть психологической обработки, в процессе которой обманутые люди сами сообщали данные, дающие доступ к их счетам.

— Почему упор теперь делается на психологию?

— С технической точки зрения деньги на банковских счетах уже хорошо защищены. Поэтому проще и безопаснее сыграть на обычных человеческих слабостях — страхе, желании получить подарок или лёгкие деньги. При этом большим психологом, чтобы добиться нужного эффекта, быть не нужно. Используются полтора десятка базовых сценариев, которые видоизменяются по мере появления новых законов, социальных льгот или событий, активно обсуждающихся в обществе. Это позволяет уговорам мошенников звучать максимально правдоподобно.

Суть всех самых распространённых сценариев сводится к одному — жертву надо напугать или заинтересовать. В первом случае раздаётся звонок по телефону и человеку говорят: кто-то пытается похитить деньги с вашего счёта, поэтому сообщите данные карты, чтобы сотрудники безопасности банка могли заблокировать несанкционированную операцию. Во втором случае звучит позитивная новость: вам положена дополнительная социальная выплата, компенсация, вы выиграли в лотерею, но, чтобы получить деньги, нужно пройти в интернете опрос (послать СМС на указанный номер или совершить какое-то другое действие, в результате которого мошенники могут списать деньги с карты). Главная задача злоумышленника — сделать так, чтобы жертва приняла решение здесь и сейчас, не дать ей опомниться и спокойно обдумать ситуацию. Поэтому, если на вас оказывают давление, запугивают или сулят золотые горы, — это первый признак мошенничества.

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— Но как мошенники узнают фамилии и телефонные номера людей, которым звонят? Именно то, что к тебе обращаются по имени-отчеству, чаще всего притупляет бдительность.

— Всё это легко найти в различных базах данных, которые продаются в интернете. Мы оставляем много информации о себе в интернет-магазинах, в соцсетях, в обычных магазинах, когда оформляем дисконтную карту или карту для начисления бонусов. Для сбора данных создаются сайты-подделки, которые замаскированы под страницы настоящих организаций и на которые не подозревающие об опасности посетители сами вводят свои персональные данные. Бывает и утечка данных из банков, но это капля в море по сравнению с утечкой из других источников.

— Как себя вести, чтобы распознать мошенника и противостоять его приёмам?

— Если вам звонит незнакомый человек и сообщает о проблемах с деньгами на вашем счёте или предлагает получить вам какие-то выплаты, положите трубку, не вступая с ним в разговор. Если собеседник представился от имени банка или государственной структуры, перезвоните сами в эту организацию и уточните, соответствует ли действительности информация, которую вы только что услышали. В банк, например, нужно звонить по номеру, который указан на оборотной стороне карты. При возможности посоветуйтесь с родными или друзьями, но не принимайте моментальных решений. Помните: если кто-то просит вас сообщить по телефону данные вашей банковской карты, пароль для перевода денег, который приходит по СМС, если на вас давят, чтобы вы немедленно приняли решение, — это точно звонит мошенник. Особенно часто жертвами таких звонков становятся люди старшего возраста. Поэтому предупредите об опасности своих пожилых родственников.

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— По закону банки обязаны возвращать клиентам деньги, похищенные со счетов. Но в 2019 г. они вернули только 15% сумм, которые потеряли люди в России. Почему так мало?

— Возврат денег возможен, если клиент не нарушал условия договора с банком, в частности, не сообщал злоумышленникам информацию, которая сделала возможным хищение. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев жертвы мошенников это условие нарушают.

— Что делать, если деньги похищены?

— Напишите в банке заявление о несогласии с операцией, заблокируйте карту, подайте заявление в полицию. Если вы уверены, что не сообщали злоумышленникам свои персональные данные, данные карты и пароли, но банк отказывается вернуть похищенные средства, напишите обращение в интернет-приёмную Банка России, адрес которой есть на его сайте.

Просто повесьте трубку!

Правила «цифровой гигиены» Нужно помнить твёрдо.

Владислав Парамонов, замначальника отдела ГУУР МВД России:

— Множество видов мошенничества с банковскими картами, как правило, сводятся к одному — узнать номер карты жертвы и ПИН-код. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счётом. Поэтому важно не сообщать реквизиты карты никому. И ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код!

Чтобы обезопасить себя от интернет-мошенничества, никогда никому не сообщайте разовые СМС-пароли, которые должны прийти на телефон. Таким образом преступники пытаются войти в ваш личный кабинет в банке через компьютер. Деньги также могут похитить со счетов с использованием вредоносных программ в смартфон или компьютер либо направляя на «зеркальные» сайты банков. Будьте внимательны, не открывайте непонятные ссылки!

С начала 2000-х активно развивается телефонное мошенничество. Чаще всего в сети мошенников попадают пожилые или доверчивые люди. Если вам позвонили и рассказали, что «родственник попал в беду», поэтому надо срочно заплатить деньги, прекращайте этот разговор и перезвоните этому родственнику. И обязательно сообщите о звонке по «02».

Ещё одна уловка телефонных мошенников — сообщение, что вы выиграли в какой-нибудь лотерее и, чтобы получить приз, надо заплатить налог 13%, а для этого нужны реквизиты и код карты. Делать этого нельзя!

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Как нельзя покупать по телефону и «лекарства». В лучшем случае это БАДы, а то и просто пустышки. В последнее время появились мошенники, которые звонят людям, ранее пострадавшим от продавцов БАДов и обращавшихся с заявлениями в полицию, и предлагают компенсацию. Они представляются сотрудниками следствия, прокуратуры, суда. Говорят, что злоумышленник задержан, идёт процедура возмещения ущерба, но для этого необходимо оплатить пошлину (налог, услуги инкассации и т. п.). Напоминаю: возмещение от преступления производится в установленном порядке и не требует оплаты расходов! Не верьте им и просто повесьте трубку.