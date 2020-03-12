Экономист, предсказавший кризис 2008-го, прогнозирует крах мировой экономики

Источник материала: Ежедневник

фото: mail.ozersk74.com

По его мнению, предстоящий кризис будет еще более жестким.

Это мнение экономиста Джесси Коломбо публикует газета The Independent, передает ТАСС .

Известность Коломбо принес его прогноз кризиса в 2008 году. Тогда экономист объявил о "пузыре" на рынке американском недвижимости, который послужил катализатором кризиса.

Экономист полагает, что восстановление экономики в мире проходило за счет "пузырей" – на европейском рынке недвижимости, рынке ценных бумаг США и прочих.

Нынешнее экономическое восстановление Коломбо назвал «иллюзией». Он предсказал, что «пузыри» в мировой экономике скоро начнут лопаться. Причем тренд на рецессию наблюдался еще до вспышки коронавируса в мире, которая, безусловно, усугубит ситуацию.