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Экономист, предсказавший кризис 2008-го, прогнозирует крах мировой экономики
12.03.2020 11:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mail.ozersk74.com
По его мнению, предстоящий кризис будет еще более жестким.
Это мнение экономиста Джесси Коломбо публикует газета The Independent, передает
Известность Коломбо принес его прогноз кризиса в 2008 году. Тогда экономист объявил о "пузыре" на рынке американском недвижимости, который послужил катализатором кризиса.
Экономист полагает, что восстановление экономики в мире проходило за счет "пузырей" – на европейском рынке недвижимости, рынке ценных бумаг США и прочих.
Нынешнее экономическое восстановление Коломбо назвал «иллюзией». Он предсказал, что «пузыри» в мировой экономике скоро начнут лопаться. Причем тренд на рецессию наблюдался еще до вспышки коронавируса в мире, которая, безусловно, усугубит ситуацию.
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По его мнению, предстоящий кризис будет еще более жестким.
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