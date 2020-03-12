ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист, предсказавший кризис 2008-го, прогнозирует крах мировой экономики

12.03.2020 11:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: mail.ozersk74.com

По его мнению, предстоящий кризис будет еще более жестким.

Это мнение экономиста Джесси Коломбо публикует газета The Independent, передает ТАСС.

Известность Коломбо принес его прогноз кризиса в 2008 году. Тогда экономист объявил о "пузыре" на рынке американском недвижимости, который послужил катализатором кризиса.

Экономист полагает, что восстановление экономики в мире проходило за счет "пузырей" – на европейском рынке недвижимости, рынке ценных бумаг США и прочих.

Нынешнее экономическое восстановление Коломбо назвал «иллюзией». Он предсказал, что «пузыри» в мировой экономике скоро начнут лопаться. Причем тренд на рецессию наблюдался еще до вспышки коронавируса в мире, которая, безусловно, усугубит ситуацию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его мнению, предстоящий кризис будет еще более жестким.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дикое животное стало причиной вспышки бешенства в Чашникском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика