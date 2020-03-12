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О правилах безопасности ежедневно

12.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно спасатели не устают рассказывать про безопасность, ведь это один из элементов спокойствия и благонадежности человека, однако далеко не все соблюдают элементарные правила, и зачастую даже пренебрегают ими.

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско пытается донести каждому рабочему об опасности огненной стихии. Посещая механизированные дворы колхозов, пилорамы и различные цеха, начальник отдела напоминает о самом главном, что зачастую именно человек становится виновником пожара.

Спасатель напоминает о соблюдении правил безопасности при эксплуатации печного отопления, электрических приборов и оборудования, также о действиях при пожаре.

Особое внимание уделяет вопросам безопасности в быту, рассказывает, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Также Максим Валерьевич всегда останавливается на мобильном приложении МЧС «Помощь рядом», которое помогает сориентироваться в экстренной ситуации как ребенку, так и взрослому. Напоминает о автономном пожарном извещателе, чем прибор полезен и как поддерживать его в рабочем состоянии.





 
 
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Ежедневно спасатели не устают рассказывать про безопасность, ведь это один из элементов спокойствия и благонадежности человека, однако далеко...
 
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