О правилах безопасности ежедневно

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно спасатели не устают рассказывать про безопасность, ведь это один из элементов спокойствия и благонадежности человека, однако далеко не все соблюдают элементарные правила, и зачастую даже пренебрегают ими.

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско пытается донести каждому рабочему об опасности огненной стихии. Посещая механизированные дворы колхозов, пилорамы и различные цеха, начальник отдела напоминает о самом главном, что зачастую именно человек становится виновником пожара.

Спасатель напоминает о соблюдении правил безопасности при эксплуатации печного отопления, электрических приборов и оборудования, также о действиях при пожаре.

Особое внимание уделяет вопросам безопасности в быту, рассказывает, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Также Максим Валерьевич всегда останавливается на мобильном приложении МЧС «Помощь рядом», которое помогает сориентироваться в экстренной ситуации как ребенку, так и взрослому. Напоминает о автономном пожарном извещателе, чем прибор полезен и как поддерживать его в рабочем состоянии.















