ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дикое животное стало причиной вспышки бешенства в Чашникском районе

12.03.2020 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Дикое животное стало причиной вспышки бешенства в Чашникском районе
Фото из открытых источников

Предположительно во время вентилирования помещения внутрь проникла лиса, больная бешенством. Хищник покусал нескольких телят, находившихся в клетях для доращивания. В результате один из них погиб. Лабораторные анализы установили случай бешенства, сообщает БЕЛТА.

«Для локализации очага бешенства было выделено 7 тыс. доз на двукратную вакцинацию всего поголовья скота. Сейчас все животные чувствуют себя нормально. Параллельно проводятся сопутствующие мероприятия. На ферму наложен двухмесячный карантин, вакцинацию проходят работники, контактировавшие с павшими животными. Ситуация управляемая и опасений не вызывает», - рассказал начальник управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергей Бобоед

Дикое животное стало причиной вспышки бешенства в Чашникском районе
В Телеханах по улицам поселка бродил бешеный енот
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внештатная ситуация случилась на одной из ферм ОАО "Дворец труда - Агро" 19 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солнечной системе открыли более ста новых планет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика