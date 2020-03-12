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Дикое животное стало причиной вспышки бешенства в Чашникском районе
12.03.2020 11:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Предположительно во время вентилирования помещения внутрь проникла лиса, больная бешенством. Хищник покусал нескольких телят, находившихся в клетях для доращивания. В результате один из них погиб. Лабораторные анализы установили случай бешенства, сообщает
«Для локализации очага бешенства было выделено 7 тыс. доз на двукратную вакцинацию всего поголовья скота. Сейчас все животные чувствуют себя нормально. Параллельно проводятся сопутствующие мероприятия. На ферму наложен двухмесячный карантин, вакцинацию проходят работники, контактировавшие с павшими животными. Ситуация управляемая и опасений не вызывает», - рассказал начальник управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергей Бобоед.
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