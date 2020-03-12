"Для паники нет оснований" Лукашенко уверен, что Беларусь уже победила коронавирус









Об этом он заявил на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником. "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - уверен Лукашенко.





сказал он. Он также отметил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", -он.





При этом он похвалил врачей, отметив, что главное - это управляемость системы.

БелТА . "Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы", - цитирует Лукашенко









ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тем временем как раз накануне





Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — отметил он.





На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.