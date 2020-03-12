Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально» похудел на 100 кг

Источник материала: Tut.by

Житель российского Озерска Сергей Кузнецов, ставший мемом после видео «Батя, ты, как нормально», в котором он лежит на льду на рыбалке, снова популярен в соцсетях. Но в этот раз потому, что челябинские журналисты нашли и показали, как герой ролика поменялся внешне. Люди хвалят рыбака за силу воли, ведь узнать в нём на фото прежнего тучного мужчину уже непросто, пишет medialeaks.

Мемное видео «Батя, тебе нормально» (также его называют «Мем с пьяным рыбаком на льду», «Мем с рыбаком-тюленем на льду» и так далее) появилось в соцсетях в 2014 году и завоевало широкую популярность. На кадрах незнакомец спрашивает лежащего посреди водоема полного, взлохмаченного (и с виду не совсем трезвого и проснувшегося) мужчину, в порядке ли он, на что получает забавные ответы. Неиспорченный оригинал по-прежнему есть на YouTube.

Поближе с рыбаком-мемом пользователи соцсетей познакомились еще в декабре 2014 года, когда в эфир Первого канала вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Аффтар жжот 5» с тем самым мужчиной. Им оказался Сергей Кузнецов, как ни странно, кузнец из города Озёрска в Челябинской области. Уралец рассказал, что ролик был снят, когда они с друзьями на Аргазинском водохранилище по традиции закрывали сезон зимней рыбалки.

Компания, по словам Сергея, «чуть-чуть пересидела» ночью, и утром «сил не хватило», что и вылилось в виральные кадры. Но открытие сезона у компании проходит куда лучше, заверил он.



Кадр из «Пусть говорят»

Человеку, снявшему видео, минута славы на шоу не досталась — Сергей и приятель его не знают и назвали его прохожим и рыбаком.

Видео с мемным рыбаком после этого стало реже появляться в соцсетях, а о Кузнецове, казалось бы, пользователи соцсетей уже не услышат. Но 10 марта журналисты челябинского издания «Хорошие новости» выпустили материал о кузнеце. Оказалось, знаменитый рыбак времени даром не терял и решил привести себя в форму.

Озерчанин был полным не всю свою жизнь, говорится в материале. В молодости он увлекался спортом: играл в хоккей и качался. Помимо того, лишние калории герой истории сжигал на работе, требующей немалой силы. Вот только спустя годы Сергей забросил спорт, продолжая питаться по-прежнему, и организм отреагировал соответствующе. На момент съемок «Пусть говорят» Кузнецов весил чуть больше 200 килограммов.

Сбросить вес мужчина решил в 2015 году. После того, как он пережил утрату двух близких людей, ему стало нелегко работать и даже помещаться в автомобиль, уточняет издание.

— Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер. Нужно что-то делать, я уже не молод, дальше будет только хуже, — сказал Сергей.

Сказано — сделано. За два года Кузнецов сумел скинуть больше центнера и стать практически другим человеком. Теперь его вес — 97 килограммов.





В отличие от многих желающих похудеть, рыбак-мем решил не менять привычную диету. Вместо этого он сделал свой образ жизни куда более активным: стал передвигаться пешком, отказавшись от транспорта, больше работать, заниматься физическими упражнениями, которые разработал для себя сам. Озерчанин не торопился стать стройным и считает, что правильно сделал.

— Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев. Они так мучались, здоровье подрывали, а потом еще и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я: два года в своем темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться, — объяснил Кузнецов.

Автор материала не стала рассказывать подробности о нынешней жизни Сергея, но уточнила, что теперь он работает охранником в мясном магазине Озерска. Несмотря на серьезные перемены во внешности, покупатели по-прежнему узнают его, просят сфотографироваться с ними и, конечно, произнести знаменитую фразу из видео.