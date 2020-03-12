﻿ Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально» похудел на 100 кг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально» похудел на 100 кг

12.03.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель российского Озерска Сергей Кузнецов, ставший мемом после видео «Батя, ты, как нормально», в котором он лежит на льду на рыбалке, снова популярен в соцсетях. Но в этот раз потому, что челябинские журналисты нашли и показали, как герой ролика поменялся внешне. Люди хвалят рыбака за силу воли, ведь узнать в нём на фото прежнего тучного мужчину уже непросто, пишет medialeaks.

Мемное видео «Батя, тебе нормально» (также его называют «Мем с пьяным рыбаком на льду», «Мем с рыбаком-тюленем на льду» и так далее) появилось в соцсетях в 2014 году и завоевало широкую популярность. На кадрах незнакомец спрашивает лежащего посреди водоема полного, взлохмаченного (и с виду не совсем трезвого и проснувшегося) мужчину, в порядке ли он, на что получает забавные ответы. Неиспорченный оригинал по-прежнему есть на YouTube.

Поближе с рыбаком-мемом пользователи соцсетей познакомились еще в декабре 2014 года, когда в эфир Первого канала вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Аффтар жжот 5» с тем самым мужчиной. Им оказался Сергей Кузнецов, как ни странно, кузнец из города Озёрска в Челябинской области. Уралец рассказал, что ролик был снят, когда они с друзьями на Аргазинском водохранилище по традиции закрывали сезон зимней рыбалки.

Компания, по словам Сергея, «чуть-чуть пересидела» ночью, и утром «сил не хватило», что и вылилось в виральные кадры. Но открытие сезона у компании проходит куда лучше, заверил он.


Кадр из «Пусть говорят»

Человеку, снявшему видео, минута славы на шоу не досталась — Сергей и приятель его не знают и назвали его прохожим и рыбаком.

Видео с мемным рыбаком после этого стало реже появляться в соцсетях, а о Кузнецове, казалось бы, пользователи соцсетей уже не услышат. Но 10 марта журналисты челябинского издания «Хорошие новости» выпустили материал о кузнеце. Оказалось, знаменитый рыбак времени даром не терял и решил привести себя в форму.

Озерчанин был полным не всю свою жизнь, говорится в материале. В молодости он увлекался спортом: играл в хоккей и качался. Помимо того, лишние калории герой истории сжигал на работе, требующей немалой силы. Вот только спустя годы Сергей забросил спорт, продолжая питаться по-прежнему, и организм отреагировал соответствующе. На момент съемок «Пусть говорят» Кузнецов весил чуть больше 200 килограммов.

Сбросить вес мужчина решил в 2015 году. После того, как он пережил утрату двух близких людей, ему стало нелегко работать и даже помещаться в автомобиль, уточняет издание.

— Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер. Нужно что-то делать, я уже не молод, дальше будет только хуже, — сказал Сергей.

Сказано — сделано. За два года Кузнецов сумел скинуть больше центнера и стать практически другим человеком. Теперь его вес — 97 килограммов.


В отличие от многих желающих похудеть, рыбак-мем решил не менять привычную диету. Вместо этого он сделал свой образ жизни куда более активным: стал передвигаться пешком, отказавшись от транспорта, больше работать, заниматься физическими упражнениями, которые разработал для себя сам. Озерчанин не торопился стать стройным и считает, что правильно сделал.

— Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев. Они так мучались, здоровье подрывали, а потом еще и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я: два года в своем темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться, — объяснил Кузнецов.

Автор материала не стала рассказывать подробности о нынешней жизни Сергея, но уточнила, что теперь он работает охранником в мясном магазине Озерска. Несмотря на серьезные перемены во внешности, покупатели по-прежнему узнают его, просят сфотографироваться с ними и, конечно, произнести знаменитую фразу из видео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Для паники нет оснований" Лукашенко уверен, что Беларусь уже победила коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика