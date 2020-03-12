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Беларусы больше не хотят жить в кредит. Или уже не могут

12.03.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задолженность физических лиц белорусским банкам по потребительским кредитам в январе текущего года выросла всего на 20,9 млн. рублей, почти в 3 раза меньше, чем в январе прошлого года.



По данным на 1 февраля данная задолженность достигла 5 501,8 млн. рублей. А кредиты населению, приобретенные банками по правам требования в национальной валюте, вообще сократились на 1,9 млн. рублей — до 102,2 млн. рублей.

В то же время, задолженность населения по рублевым кредитам на финансирование недвижимости в январе выросла на 90,7 млн. рублей — до 8 626,9 млн. рублей. Это немного больше, чем прирост в январе прошлого года. Но в данном случае речь идет, в основном, о льготном кредитовании.

Как обычно, физические лица внесли наибольший вклад в увеличение рублевой задолженности экономики перед банками, которая поднялась за январь текущего года на 198,8 млн. рублей и достигла 26 155,5 млн. рублей. 

При этом задолженность предприятий частного сектора увеличилась на 142,6 млн. рублей — до 6 237,5 млн. рублей, а задолженность государственных коммерческих предприятий даже снизилась на 53,9 млн. рублей — до 5 455,1 млн. рублей.

В январе 2019 года ситуация была прямо противоположной: тогда государственные предприятия активно набирали кредиты, а частные сокращали свою рублевую задолженность.

Рублевая задолженность небанковских финансовых организаций за январь выросла всего на 1 млн. рублей — до 232 млн. рублей.

В отличие от рублевого, кредитование в иностранной валюте в январе текущего года у юридических лиц стало намного популярнее. 

Задолженность секторов экономики по таким кредитам увеличилась за месяц на 308,6 млн. долларов и достигла 11 049,7 млн. долларов. Задолженность предприятий частного сектора увеличилась на 184 млн. долларов — до 4 406,7 млн. долларов, а государственных — на 124,2 млн. долларов — до 5 612,8 млн. долларов.


Небанковские финансовые организации увеличили свою валютную задолженность за январь всего на 0,8 млн. долларов — до 1 015,6 млн. долларов.

В целом задолженность секторов экономики перед коммерческими банками (без учета Банка развития) в январе текущего года увеличилась на 1 224,9 млн. рублей и достигла 48 776,5 млн. рублей. Рост оказался почти в двадцать раз больше, чем в январе прошлого года.
 
 
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Задолженность физических лиц белорусским банкам по потребительским кредитам в январе текущего года выросла всего на 20,9 млн. рублей, почти в 3 раза меньше, чем в...
 
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