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«Обычная сознательность, уже раз десять так делал». Как таксист задержал на МКАД пьяного водителя

12.03.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Часто задерживаю пьяных и передаю милиции», — признается таксист Артем из Минска. Именно он на днях задержал на МКАД нетрезвого водителя, о «подвигах» которого рассказало МВД. Подробности этой истории он рассказал AUTO.TUT.BY.


Напомним, вечером 9 марта в милицию поступило сообщение, что в Минском районе на АЗС явно нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП. Приехавших сотрудников ГАИ на месте происшествия ожидал очевидец: он достал ключи из замка зажигания и удерживал водителя.

Пьяным водителем оказался 62-летний мужчина, у которого в крови оказалось 2,5 промилле алкоголя.

Так уж вышло, что для таксиста Артема это уже не первый пьяный водитель, которого он задержал — такое случалось с ним уже раз десять.

— Определить пьяных за рулем легко: едут абы как, петляют, выезжают на встречку, косо-криво съезжают на бордюры и обочины. Подхожу, задерживаю и звоню в милицию, — говорит неравнодушный мужчина.

Все «герои» Артема при проверке оказывались сильно пьяными — около 2 промилле алкоголя. Только один раз таксист ошибся: по поведению на дороге заподозрил, что водитель пьян, вызвал милицию, но оказалось, что тот ехал из России и был очень уставший, поэтому и петлял.


В этот вечер таксист ехал по внешнему кольцу МКАД в районе Малиновке, на заправку, а впереди медленно двигался Nissan.

— Я сначала подумал, может человек не знает, где свернуть. Потом он повернул в сторону АЗС, автомобиль запетлял, приоткрылась водительская дверь, затем машина заехала на зеленую зону и врезался в дерево. Я решил, может плохо человеку стало, надо помочь, — вспоминает Артем.

Когда таксист подошел к Nissan, увидел, что водитель очень сильно пьян — про таких говорят, на ногах стоять не может. В салоне авто было накурено, сработали подушки безопасности.

— Водитель Nissan и сам сказал мне, да, я очень пьяный. А потом попросил меня отогнать его машину в сторону, а он, мол, перебежит через кольцевую и пойдет домой спать. Он даже не мог оценить, что его машина серьезно разбита.


Артем не дал уйти нетрезвому автомобилисту, выдернул ключ из замка зажигания и позвонил в милицию и МЧС — из-под капота Nissan к этому времени повалил дым и запахло горелой проводкой.

— Суета была вокруг разбитой машины, люди останавливались, подбежал дальнобойщик и сбросил клемму с аккумулятора Nissan, чтобы пожара не произошло. А в это время пьяный водитель, пользуясь неразберихой, все пытался незаметно отойти от места происшествия.

Когда приехала милиция, Артем дал показания, а потом снова уехал работать. Мужчина говорит, что поступки свои героическими не считает — «обычная сознательность». Удерживать пьяных водителей он не боится, говорит, как правило они «в таком состоянии послушные, как котята», отпор ему никто из них не давал.

— Никаких премий, подарков и благодарностей милиция мне не давала, хотя я туда частенько хожу давать показания об этих пьяницах. Говорят спасибо, иногда пожмут руку, да и все…

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Теги: Минск
 
 
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«Часто задерживаю пьяных и передаю милиции», - признается Артем из Минска. Мужчина - тот самый очевидец, который на днях задержал на МКАД нетрезвого водителя.
 
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