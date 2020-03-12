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В Пинске пройдет профсоюзный правовой прием

12.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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26 марта 2020 года с 13:30 до 15:30 в представительстве Белорусского РУСП «Белгосстрах» по Пинскому району (ул. Горького, 63) состоится правовой прием граждан главным правовым инспектором труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Т.И.Кондрашевой совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов З.А.Ляховец по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Предварительная запись по телефону: 31-73-20.

 
 
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26 марта 2020 года с 13:30 до 15:30 в представительстве Белорусского РУСП «Белгосстрах» по Пинскому району (ул. Горького, 63) состоится правовой прием граждан главным...
 
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