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«Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. В 2019-м в «Неделе леса» приняли участие более 52 тыс. человек. Всего за семь дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Добровольцы также занимались уборкой мусора (всего было убрано 2905 кубометров), реставрировали места массового отдыха (к летнему сезону подготовили 207 объектов). Работы проводились на 2613 объектах.

Главная цель акции — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к «Неделе леса» может каждый, для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

Инициатором акции «Неделя леса» традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. В этом году она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.

https://www.belta.by/

 
 
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Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. В этом...
 
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