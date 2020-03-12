В «Маяке Минска» открыли отделение «Белпочты». Как оно выглядит?

Источник материала: Аргументы и факты

Новый пункт по оказанию услуг почтовой связи начнет работу в обновленном формате обслуживания клиентов в Минске.

Как рассказала генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана ЮРКЕВИЧ, сегодня в Минске 149 отделений почтовой связи. Но жители «Маяка Минска» до настоящего времени получали почтовые услуги в отделении на проспекте Независимости.

В пункте №76 установлены платежно-справочный терминал, электронная очередь, организована работа 3 операционных окон. В них будут доступные следующие услуги:

· прием и выдача почтовых отправлений весом до 30 кг;

· реализация маркированной и немаркированной продукции;

· прием подписки на печатные СМИ;

· прием и оплата почтовых денежных переводов;

· выплата пенсий и пособий;

· доставка печатных СМИ и почтовых отправлений на дом.

«АиФ» задал несколько вопросов заместителю начальника производства «Минской почты» Елене ПРОКОПЕНЯ.

- Как «Белпочта» выбирает место для открытия нового пункта почтовой связи?

- Наше руководство оценивает застройку в каком-либо районе, нагрузку на ближайшие почтовые объекты. Важно, чтобы площади подходили нам по различным параметрам: например, по стоимости. Также прислушиваемся к мнениям клиентов.

- Сколько времени прошло от планирования до открытия почтового отделения в «Маяке Минска»?

- Примерно полгода - с тех пор, как мы купили это помещение и сделали перепланировку. Изначально помещение было предназначено не для почтового отделения. Заняло время и прохождение всех административных процедур. Ремонт делали с расчетом на то, чтобы выдержать фирменный стиль «Белпочты» и вписаться в современный микрорайон.

Режим работы пункта:

понедельник-пятница — с 09.00 до 20.00, суббота – 9.00 до 18.00, воскресенье — выходной.