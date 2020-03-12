В «Маяке Минска» открыли отделение «Белпочты». Как оно выглядит?

Новый пункт по оказанию услуг почтовой связи начнет работу в обновленном формате обслуживания клиентов в Минске.
Как рассказала генеральный директор
В пункте №76 установлены платежно-справочный терминал, электронная очередь, организована работа 3 операционных окон. В них будут доступные следующие услуги:
· прием и выдача почтовых отправлений весом до 30 кг;
· реализация маркированной и немаркированной продукции;
· прием подписки на печатные СМИ;
· прием и оплата почтовых денежных переводов;
· выплата пенсий и пособий;
· доставка печатных СМИ и почтовых отправлений на дом.
«АиФ» задал несколько вопросов заместителю начальника производства «Минской почты» Елене ПРОКОПЕНЯ.
- Как «Белпочта» выбирает место для открытия нового пункта почтовой связи?
- Наше руководство оценивает застройку в каком-либо районе, нагрузку на ближайшие почтовые объекты. Важно, чтобы площади подходили нам по различным параметрам: например, по стоимости. Также прислушиваемся к мнениям клиентов.
- Сколько времени прошло от планирования до открытия почтового отделения в «Маяке Минска»?
- Примерно полгода - с тех пор, как мы купили это помещение и сделали перепланировку. Изначально помещение было предназначено не для почтового отделения. Заняло время и прохождение всех административных процедур. Ремонт делали с расчетом на то, чтобы выдержать фирменный стиль «Белпочты» и вписаться в современный микрорайон.
Режим работы пункта:
понедельник-пятница — с 09.00 до 20.00, суббота – 9.00 до 18.00, воскресенье — выходной.