«Рот закрой, звони в милицию»: в Лунинце коммунальники убили домашнего лабрадора

Источник материала: Виртуальный Брест

Убийство домашнего любимца семьи Колб произошло на глазах у детей. О том, как коммунальники убили лабрадора на улице Скорины, у дома 17, Медиа-Полесью рассказали хозяева собаки Василий и Татьяна Колб.





Василий Колб показывает вольер в доме, где жила погибшая собака

— 10 марта около 15.00 я вернулась с похорон, — рассказывает Татьяна. – Герда – так звали нашу собаку, – была привязана у гаража. Вообще она у нас в доме жила, в одной из комнат муж оборудовал для неё вольер. А как потеплело, стали привязывать на улице, чтобы на воздухе побегала. Отвязывали, когда во дворе был кто-то из нас, чтобы Герде было больше свободы, чтобы с детьми поиграла. Так было и в этот день. Отвязала собаку и вошла в дом, чтобы переодеть детей. Буквально через минуту услышала, как по улице проехала машина, и тут же – визг. Выскочила во двор, думала, Герда попала под машину. Собака бежит ко мне навстречу, визжит, бросается на грудь. Я не могу понять, в чём дело. Провожу рукой по шерсти на спине и чувствую – что-то торчит. Оказалось, это дротик, которыми коммунальники умерщвляют животных.





Во дворе Герду всегда держали на привязи

Татьяна с криками бросилась за машиной. Автомобиль развернулся, подъехал к дому, остановился. В салоне находилось три человека.

— Я кричала: «Что же вы делаете? Собака в ошейнике, около дома, зачем вы в неё стреляли?» — рассказывает Татьяна. – Просила помочь, сделать что-нибудь, отвезти Герду в ветлечебницу. В ответ услышала: «Закрой рот, обращайся в милицию».

Всё это слышали и видели дети – пятилетний Матвей и трёхлетний Максим. Поначалу они наблюдали за происходящим через окошко у двери, затем выбежали на улицу вслед за мамой.





Через это окошко дети видели всё, что происходило с Гердой

В ветлечебницу Татьяну с Гердой на руках повёз сосед. Он также видел и слышал всё, что произошло.

— Пока ехали, Герда скулила, лизала мне руки, в глазах её были слёзы, — говорит Татьяна. – Словно человек, просила о помощи. Ветврачи делали всё, что могли. Около часа пытались спасти собаку. К сожалению, сделать этого не удалось.





Здесь жила Герда

— Дротик попал прямо в позвоночник, — добавляет Василий. – Стреляли прицельно, с близкого расстояния. И собака не убегала, не пряталась. Она ведь не боялась людей. Лабрадоры очень дружелюбные, доверчивые.

Василий рассказывает, что Герда появилась в семье в декабре прошлого года совсем маленькой. Погибла она практически щенком – в три с половиной месяца.





Такой Герда появилась в семье Колб

— Собаке сделали все необходимые прививки, оформили паспорт, — говорит Василий. – Я сам ухаживал за ней, мыл, гулял. Дети её очень любили. Мы не говорим им, что Герда умерла, мальчики думают, что она на лечении в ветлечебнице.





Паспорт на собаку, где зарегистрированы все прививки





Спасти собаку не удалось

Василий показывает вольер в одной из комнат – здесь жила Герда. Показывает и поводок, на котором собака находилась на привязи во дворе.

— Уже готов проект вольера, который собирался делать во дворе, — говорит лунинчанин. – И вот, считанные минуты и бесчеловечность перечеркнули все планы.

Татьяна до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса. Говорит, что собирается на приём к психологу. Дети в тот злополучный вечер всё время плакали, ночью не могли уснуть. И сейчас постоянно спрашивают про собаку, видно, что не могут забыть произошедшее.





Собаку убили у входа во двор

Татьяна подала заявление в милицию.

— Убийство Герды не должно сойти с рук тем, кто это сделал, — говорит она.

А сейчас собирается подавать ещё одно, – за оскорбление на коммунальников.

Василий в день случившегося был в отъезде. Как только позвонила жена и рассказала о гибели Герды, позвонил директору ЖКХ.

— Георгий Шпаковский сказал, что разберётся в произошедшем, — рассказывает хозяин убитого лабрадора. – Также говорил, что если собака находится на улице, это уже безнадзорная собака. Но ведь Герда была в ошейнике, у калитки! Да по ней видно, что она домашняя, ухоженная!

Супруги Колб намерены обращаться во все инстанции, чтобы привлечь виновников жесткой смерти собаки к ответственности.

— К тому же, — говорят они, — наш случай – не единичный в Лунинце, когда подобным образом гибнут домашние животные.





Теперь у семьи Колб остался один домашний питомец – кот Лео

Напомним , 30 января лунинчанка нашла своего пса лежащим у гаража с дротиком между рёбер. Это произошло на улице Богдановича. Женщина обратилась с заявлением в милицию с просьбой установить и наказать виновных. По данным РОВД, по факту поступившего заявления была проведена проверка и было п ринято решение о прекращении дела об административном правонарушении.

В Лунинце стреляли собак и прежде. В частности, в 2019 году мы писали , как коммунальники убили четвероногого, пока хозяин отвернулся в гараже. А в 2016 году, когда дворняжка с улицы забежала в частный двор, дробь пробила окно и упала на постель, где спал ребенок. Бабушка мальчика написала заявление в милицию. Живодер обошелся штрафом.

Представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных, подчеркнул , что ни в каком документе не прописано такое требование: «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор».

В Лунинце же по-прежнему действует график отстрела безнадзорных животных. Согласно которому, отстрел осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

Материалы об убийстве домашних животных будут направлены редакцией в облисполком, Министерство ЖКХ и Администрацию Президента.