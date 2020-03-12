The Village Беларусь припомнил случаи, когда всенародно избранный и переизбранный мог очень сильно пострадать. Покушения на Лукашенко пытались провернуть, еще когда он не был президентом — в него летели пули (если верить заявлениям его друзей), его пинали ногами в бок, а в Дроздах и вовсе обнаружили три гранаты…припомнил случаи, когда всенародно избранный и переизбранный мог очень сильно пострадать.





Покушение, которого не могло быть

Лихие девяностые были полны лихих событий — что в политике, что в экономике. Обвальная девальвация, «зайчики», «погоня», рэкет, перестрелки, выборы. Тогда еще только кандидат в президенты Александр Лукашенко угодил в крутой боевик по всем законам жанра: «Мерседес», ночь, дорога через лес, стрельба из автоматов, недоверие и концы в воду.





Иваном Титенковым (будущий управделами президента) и народным депутатом Виктором Шейманом (будущий генеральный прокурор) из Поздним вечером 17 июня 1994 года Александр Лукашенко ехал в машине с членом своей команды поддержки(будущий управделами президента) и народным депутатом(будущий генеральный прокурор) из Витебска в сторону Лиозно.





Около 23 часов на 24–м километре с «Мерседесом» поравнялся некий автомобиль, из которого произвели два выстрела. Титенков остановил машину, неизвестные скрылись, а в левом крыле обнаружили пулевое отверстие.









Следственный отдел КГБ опросил более 40 свидетелей, из кузова машины извлекли пулю калибра 7,65 мм, изъяли 9 стволов огнестрельного оружия — но пуля оказалась не из них. А далее начинается что-то непонятное. Спустя пять лет газета «Навіны» приводила материалы уголовного дела и цитировала:





Следственным экспериментом… установлено, что обстрел автомашины «Мерседес», в которой ехали народные депутаты Лукашенко А.Г. и другие, из салона обгонявшей их машины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым И.И. и Шейманом В.В., невозможен. […]





Таким образом, следственным экспериментом, судебно-трассологической и судебно-баллистическими экспертизами версия народных депутатов Титенкова И.И. и Шеймана В.В. об обстоятельствах обстрела автомобиля «Мерседес-Бенц» убедительно опровергается.





Чем закончилось разбирательства? Многие исследователи этой истории сходятся во мнении, что «лиозненское покушение» было лишь инсценировкой.





Бой с тенью и драка с пластилином

Лукашенко все еще не стал президентом, а уже ввязался — в буквальном смысле слова — в драку и — опять-таки буквально — вляпался (в пластилин).





Во вторник 28 июня 1994 года Лукашенко направлялся в свой кабинет №241 в Доме Правительства, но работники охраны отказались его пропускать: как писали газеты, «к кандидату на высший пост нашей страны было применено физическое воздействие. Ему нанесли телесные повреждения в области кистей, разорвали пиджак, испортили брюки».





Газета «Советская Белоруссия» писала: «…а его новый светлый костюм, в котором он так любил в последнее время выступать перед избирателями, пришел в негодность».





«Народная газета» писала: «У Дом урада па выкліку прыязджала брыгада «хуткай дапамогі». Урач Галіна Акуліч засведчыла наяўнасць лёгкіх цялесных пашкоджанняў. Каб убачыць след ад ваксы нейчага бота ці чаравіка на новенькім касцюме кандыдата, урачом быць не трэба»





В заявлении на имя Генерального прокурара Лукашенко утверждал, что милиционеры ссылались на приказ министра МВД Владимира Данько. А начальник Главного управления охраны МВД Чеслав Целюк заявил, что Лукашенко никто не избивал, что, наоборот, это он сам растолкал часовых милиционеров, причем «у сотрудников милиции были оторваны пуговицы, надорван погон, повреждена форменная куртка», а «силовых действий в отношении Лукашенко не применялось».





И вообще якобы тот поцарапался о гвоздь. Тогда же он, вероятно испачкался пластилином, которым была опломбирована дверь.





Как бы то ни было, а минская прокуратура возбудила уголовное дело №919293 по статье «Превышение власти или служебных полномочий». Лукашенко признали потерпевшим, вещи отправили на экспертизу (поговаривали, что это единственный костюм кандидата).





из-за отсутствия состава преступления прекратила уголовное дело по факту инцидента, который произошел 28 июня прошлого года в Доме правительства. […] А в январе 1995-го, когда Лукашенко стал первым президентом Беларуси, газеты написали: «Прокуратура Минска , который произошел 28 июня прошлого года в Доме правительства. […]





Кто отдал такой приказ, кто конкретно по каким местам бил будущего Президента — следствие выяснить не смогло. Что, видимо, уже и не столь важно. Порванный в суете пиджак и запачканные пластилином брюки не помешали Александру Григорьевичу победить на выборах».





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Гранаты в Дроздах

В Беларуси эхо войны будет отзываться еще не один год — а, может, еще и не одно десятилетие. В стране до сих пор находят снаряды Первой Мировой (которая закончилась более ста лет назад), а снаряды Второй Мировой сдают в скупку металлолома. Неудивительно, что двадцать лет назад опасные находки обнаружили прямо у президента под боком, в резиденции Дрозды.





Тогда, 16 октября 1999-го, экскаватор в Дроздах выкопал три гранаты РГД–33 выпуска 1940 года. Они оказались в отличном состоянии — что ж, саперы взорвали их через 60 лет после выпуска.





И кто знает, как бы обернулось дело, если бы Лукашенко увлекся посадкой арбузов и других полезных съедобностей на своем участке чуточку раньше. Может, Стивена Сигала угощал бы морковкой уже совсем другой президент.





А Павел Степанов, который обезвреживал гранаты, в прошлом году стал гендиректором «Чижовка-Арены».





Нет числа мерзостям кровавого режима

В 2010 году неизвестно откуда взялся «бывший сотрудник российских спецслужб», который, сохраняя полное инкогнито, сделал заявление, полное непроверенных фактов (а кто-то скажет — откровенной чуши).





Человек, который «был и остается патриотом России», утверждает, что Путин готовит покушение на Лукашенко.





«Группа по физическому устранению президента Беларуси строго засекречена. В нее входят только самые проверенные и преданные Путину силовики. Уже отработано несколько сценариев уничтожения Лукашенко: устройство автомобильной или авиационной катастрофы, заражение через подарок или почтовое отправление, задействование снайпера.





Но в качестве наиболее реального сценария рассматривается проведение масштабного теракта во время одного из массовых мероприятий с участием Лукашенко, а в предвыборную кампанию Лукашенко придется проводить много таких мероприятий.









Всерьез рассматривается теракт во время традиционного праздника урожая в Беларуси. Возможные людские потери при этом просто не принимаются в расчет.





Для создания атмосферы паники планируется провести в ближайшие месяцы в Беларуси серии устрашающих акций с использованием взрывных устройств, разрабатываются сценарии по похищению известных людей.





Чтобы посеять панику вокруг белорусской продукции, поставляемой на экспорт, специалисты из этой группы планируют заражение нескольких партий продовольственных товаров радиоактивными веществами».









Выпей яду (автор)

В 2013 году на телеканале РенТВ в цикле «Тайны мира» показали серию «Разоблачения. Агенты в белых халатах». Бывшая шпионка Анна Чапман рассказывает, как секретное подразделение ЦРУ использует цианид для устранения политиков. И дальше закадровый голос утверждает:





"Однако оппозиционные беларуские газеты утверждают: отравление Лукашенко цианидом — далеко не единичный случай. Первое покушение на президента произошло еще в 1999 году, когда во время официального приема его попытались отравить с помощью любимого брусничного морса. Целых полтора месяца Александр Лукашенко не появлялся на публике. […]





Во время официального визита в Таджикистан в следующем, 2000–м году, распространились слухи, что на Лукашенко был опробован новый вид наркотика, вызывающего мгновенное привыкание и приводящего к атрофии мышечной ткани. И снова покушение не удалось. […]









В 2008 году во время праздничного концерта в Минске прогремел взрыв. Устройство сработало всего в 300 метрах от главы государства. Мало кто знает: за покушением по-прежнему стояли спецагенты в белых халатах. Взрыв был способом распылить новое психотропное вещество, с помощью которого ЦРУ пыталось заставить прогрессировать старую болезнь президента — мозаичную психопатию.





В этот момент где-то в соседней гримерке Сергей Дружко с камушками во рту тренировался выговаривать свою знаменитую фразу «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду».





Покушение с ножом и дубинками

Осенью прошлого года служба безопасности Лукашенко отправилась в Киев на чемпионат мира среди телохранителей.













По легенде, на президента пытаются совершить покушение: нападают с ножами, с дубинками, — а охранники должны живенько обезвредить нападающих, если нужно — отстреляться, оказать раненым помощь, усадить президента в машину и уехать в закат.









По оказанию доврачебной помощи и экстренной эвакуации раненого беларуские телохранители заняли второе место, а также попали в первую тройку за охрану при пешем сопровождении по время массового мероприятия и за рукопашных бой во время нападения на саму охрану.





Но телохранители Лукашенко допустили и ошибки: в преодолении полосы препятствий на автомобиле, стрельбе из автомобиля и во время пешего сопровождения, поиску взрывных устройств в машине.









Поэтому лукашенковская гвардия заняла лишь пятое общекомандное место, а победили в соревнованиях телохранители президентов Украины, Молдовы и Грузии, — в общем, стран, которые отметились бархатными революциями и разгромами зданий правительства/президента.





Возможно, эти факты как-то связаны между собой.