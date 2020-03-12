Источник материала: Виртуальный Брест

Лукашенко одобрил Указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси





По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, отметил Президент. "Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил он.